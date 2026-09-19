Moto2 | Gp Austria: Salac centra la pole, indietro gli italiani
Il pilota OnlyFans American Racing Team ha preceduto Gonzalez ed Escrig
Moto2 GP Austria Qualifiche – E’ di Filip Salac la pole position del Gran Premio d’Austria classe Moto2, 15esimo appuntamento del Motomondiale 2026.
Il pilota dell’OnlyFans American Racing Team ha girato in 1:32.381 andando a centrare la seconda pole position nella classe di mezzo. In prima fila con il #12 il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Alex Escrig (KLINT Racing Team).
Seconda fila per Ivan Ortolà (QJMOTOR – Campolor – MSI), Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e David Alonso (CFMOTO Inde Team).
Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) aprirà la terza fila e avrà accanto a se Barry Baltus (REDS Fantic Racing) e Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).
Quarta fila per Daniel Holgado (CFMOTO), per il nostro Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) e per Deniz Oncu (ELF Marc VDS Racing Team).
Celestino Vietti e il rookie Luca Lunetta, riders BETA Tools SpeedRS Team occupano la quinta fila dove troviamo anche Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), con quest’ultimo caduto senza conseguenze ad inizio sessione.
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moto2 Qualifica 2 Red Bull Ring - GP Austria - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|12
|Filip Salac
|Onlyfans American Racing Team
|1:32.381
|2
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:32.502
|+0.121
|3
|11
|Alex Escrig
|Klint Racing Team
|1:32.527
|+0.146
|4
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Campolor - Msi
|1:32.594
|+0.213
|5
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:32.669
|+0.288
|6
|80
|David Alonso
|Cfmoto Inde Team
|1:32.754
|+0.373
|7
|21
|Alonso Lopez
|Italjet Gresini Moto2
|1:32.842
|+0.461
|8
|7
|Barry Baltus
|Reds Fantic Racing
|1:32.843
|+0.462
|9
|98
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|1:32.885
|+0.504
|10
|96
|Daniel Holgado
|Cfmoto Inde Team
|1:32.892
|+0.511
|11
|14
|Tony Arbolino
|Reds Fantic Racing
|1:33.054
|+0.673
|12
|53
|Deniz Oncu
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:33.106
|+0.725
|13
|13
|Celestino Vietti
|Beta Tools Speedrs Team
|1:33.119
|+0.738
|14
|32
|Luca Lunetta
|Beta Tools Speedrs Team
|1:33.204
|+0.823
|15
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:33.309
|+0.928
|16
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Momoven Idrofoglia Rw Racing Team
|1:33.313
|+0.932
|17
|17
|David Munoz
|Italtrans Racing Team
|1:33.427
|+1.046
|18
|64
|Mario Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:33.439
|+1.058
Red Bull Ring - GP Austria - Risultati Qualifica 2
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