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Moto2 | Gp Austria: Salac centra la pole, indietro gli italiani

Il pilota OnlyFans American Racing Team ha preceduto Gonzalez ed Escrig

di Alessio Brunori19 Settembre, 2026
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Moto2 GP Austria Qualifiche – E’ di Filip Salac la pole position del Gran Premio d’Austria classe Moto2, 15esimo appuntamento del Motomondiale 2026.

Il pilota dell’OnlyFans American Racing Team ha girato in 1:32.381 andando a centrare la seconda pole position nella classe di mezzo. In prima fila con il #12 il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Alex Escrig (KLINT Racing Team).

Seconda fila per Ivan Ortolà (QJMOTOR – Campolor – MSI), Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e David Alonso (CFMOTO Inde Team).

Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) aprirà la terza fila e avrà accanto a se Barry Baltus (REDS Fantic Racing) e Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).

Quarta fila per Daniel Holgado (CFMOTO), per il nostro Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) e per Deniz Oncu (ELF Marc VDS Racing Team).

Celestino Vietti e il rookie Luca Lunetta, riders BETA Tools SpeedRS Team occupano la quinta fila dove troviamo anche Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), con quest’ultimo caduto senza conseguenze ad inizio sessione.

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moto2 Qualifica 2 Red Bull Ring - GP Austria - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team 1:32.381
2 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:32.502 +0.121
3 11 Alex Escrig Klint Racing Team 1:32.527 +0.146
4 4 Ivan Ortola Qjmotor - Campolor - Msi 1:32.594 +0.213
5 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:32.669 +0.288
6 80 David Alonso Cfmoto Inde Team 1:32.754 +0.373
7 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 1:32.842 +0.461
8 7 Barry Baltus Reds Fantic Racing 1:32.843 +0.462
9 98 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:32.885 +0.504
10 96 Daniel Holgado Cfmoto Inde Team 1:32.892 +0.511
11 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing 1:33.054 +0.673
12 53 Deniz Oncu Elf Marc Vds Racing Team 1:33.106 +0.725
13 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team 1:33.119 +0.738
14 32 Luca Lunetta Beta Tools Speedrs Team 1:33.204 +0.823
15 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:33.309 +0.928
16 84 Zonta Van Den Goorbergh Momoven Idrofoglia Rw Racing Team 1:33.313 +0.932
17 17 David Munoz Italtrans Racing Team 1:33.427 +1.046
18 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 1:33.439 +1.058

Red Bull Ring - GP Austria - Risultati Qualifica 2

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