Moto2 | Gp Austria: Salac centra la pole, indietro gli italiani

Moto2 GP Austria Qualifiche – E’ di Filip Salac la pole position del Gran Premio d’Austria classe Moto2, 15esimo appuntamento del Motomondiale 2026.

Il pilota dell’OnlyFans American Racing Team ha girato in 1:32.381 andando a centrare la seconda pole position nella classe di mezzo. In prima fila con il #12 il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Alex Escrig (KLINT Racing Team).

Seconda fila per Ivan Ortolà (QJMOTOR – Campolor – MSI), Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e David Alonso (CFMOTO Inde Team).

Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) aprirà la terza fila e avrà accanto a se Barry Baltus (REDS Fantic Racing) e Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).

Quarta fila per Daniel Holgado (CFMOTO), per il nostro Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) e per Deniz Oncu (ELF Marc VDS Racing Team).

Celestino Vietti e il rookie Luca Lunetta, riders BETA Tools SpeedRS Team occupano la quinta fila dove troviamo anche Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), con quest’ultimo caduto senza conseguenze ad inizio sessione.

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