Moto3 | Gp Austria, Qualifiche: Uriarte in pole, Bertelle in seconda fila
Il pilota Red Bull KTM batte Almansa e Carpe
Moto3 GP Austria Qualifiche – Brian Uriarte ha conquistato la Pole Position del Gran Premio d’Austria classe Moto3, 15esimo appuntamento del Motomondiale 2026.
Il pilota del team Red Bull KTM Ajo, alla sua seconda Pole stagionale, ha preceduto David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Alvaro Carpe (Red Bull KMT Ajo).
Quarto tempo e apertura della seconda fila per il leader della classifica iridata Maximo Quiles (CFMOTO Aspar Team) davanti al nostro Matteo Bertelle (LEVEL UP-MTA) e Scott Odgen (CIP Green Power).
Terza fila per Joel Kelso (GRYD Racing), Joel Esteban (LEVEL UP-MTA) e David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP). Chiude la Top Ten Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3).
Gli altri italiani: 18esimo Guido Pini (Leopard Racing) e 26esimo Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team), con quest’ultimo che non ha passato la Q1.
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Moto3 Qualifica 2 Red Bull Ring - GP Austria - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|1:39.544
|2
|22
|David Almansa
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:39.608
|+0.064
|3
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:39.859
|+0.315
|4
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:39.981
|+0.437
|5
|18
|Matteo Bertelle
|Level Up - Mta
|1:40.317
|+0.773
|6
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|1:40.327
|+0.783
|7
|66
|Joel Kelso
|Gryd Racing
|1:40.511
|+0.967
|8
|78
|Joel Esteban
|Level Up - Mta
|1:40.564
|+1.020
|9
|64
|David Munoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:40.602
|+1.058
|10
|27
|Rico Salmela
|Red Bull Ktm Tech3
|1:40.607
|+1.063
|11
|8
|Eddie O'shea
|Gryd Racing
|1:40.724
|+1.180
|12
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:40.764
|+1.220
|13
|67
|Casey O'gorman
|Sic58 Squadra Corse
|1:40.778
|+1.234
|14
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:40.801
|+1.257
|15
|13
|Hakim Danish
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|1:40.984
|+1.440
|16
|11
|Adrian Cruces
|Cip Green Power
|1:41.077
|+1.533
|17
|6
|Ryusei Yamanaka
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|1:41.175
|+1.631
|18
|94
|Guido Pini
|Leopard Racing
|1:41.232
|+1.688
Red Bull Ring - GP Austria - Risultati Qualifica 2
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