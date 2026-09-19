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Moto3 | Gp Austria, Qualifiche: Uriarte in pole, Bertelle in seconda fila

Il pilota Red Bull KTM batte Almansa e Carpe

di Jessica Cortellazzi19 Settembre, 2026
Moto3 | Gp Austria, Qualifiche: Uriarte in pole, Bertelle in seconda filaMoto3 | Gp Austria, Qualifiche: Uriarte in pole, Bertelle in seconda fila

Moto3 GP Austria Qualifiche – Brian Uriarte ha conquistato la Pole Position del Gran Premio d’Austria classe Moto3, 15esimo appuntamento del Motomondiale 2026.

Il pilota del team Red Bull KTM Ajo, alla sua seconda Pole stagionale, ha preceduto David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Alvaro Carpe (Red Bull KMT Ajo).

Quarto tempo e apertura della seconda fila per il leader della classifica iridata Maximo Quiles (CFMOTO Aspar Team) davanti al nostro Matteo Bertelle (LEVEL UP-MTA) e Scott Odgen (CIP Green Power).

Terza fila per Joel Kelso (GRYD Racing), Joel Esteban (LEVEL UP-MTA) e David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP). Chiude la Top Ten Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3).

Gli altri italiani: 18esimo Guido Pini (Leopard Racing) e 26esimo Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team), con quest’ultimo che non ha passato la Q1.

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Moto3 Qualifica 2 Red Bull Ring - GP Austria - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo 1:39.544
2 22 David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:39.608 +0.064
3 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:39.859 +0.315
4 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:39.981 +0.437
5 18 Matteo Bertelle Level Up - Mta 1:40.317 +0.773
6 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:40.327 +0.783
7 66 Joel Kelso Gryd Racing 1:40.511 +0.967
8 78 Joel Esteban Level Up - Mta 1:40.564 +1.020
9 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:40.602 +1.058
10 27 Rico Salmela Red Bull Ktm Tech3 1:40.607 +1.063
11 8 Eddie O'shea Gryd Racing 1:40.724 +1.180
12 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:40.764 +1.220
13 67 Casey O'gorman Sic58 Squadra Corse 1:40.778 +1.234
14 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:40.801 +1.257
15 13 Hakim Danish Aeon Credit - Mt Helmets - Msi 1:40.984 +1.440
16 11 Adrian Cruces Cip Green Power 1:41.077 +1.533
17 6 Ryusei Yamanaka Aeon Credit - Mt Helmets - Msi 1:41.175 +1.631
18 94 Guido Pini Leopard Racing 1:41.232 +1.688

Red Bull Ring - GP Austria - Risultati Qualifica 2

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