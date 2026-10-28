MotoGP | Razgatlioglu: “Sto attraversando un momento difficile”

L’approdo di Toprak Razgatlioglu in MotoGP si è rivelato molto più complicato del previsto. Fin dall’inizio era chiaro che il tre volte campione del mondo Superbike avrebbe avuto bisogno di tempo per adattarsi alla classe regina, dove tutto cambia: dalle moto alla gestione delle gare, fino agli pneumatici. Le difficoltà, però, sono state amplificate dalle prestazioni non particolarmente competitive della Yamaha, considerata da molti una delle moto meno efficaci dell’attuale schieramento.

La stagione del pilota del team Pramac Yamaha ha subito un’ulteriore battuta d’arresto durante il Gran Premio d’Indonesia. Una caduta nel corso della FP2 a Mandalika gli ha causato un infortunio alla spalla. Nonostante il problema fisico, il turco ha provato a stringere i denti e a proseguire il weekend, salvo poi essere costretto al ritiro nella gara domenicale a causa del forte dolore provocato dalla lussazione.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Operazione spalla destra stagione finita

“A volte possono accadere cose inaspettate. Sto attraversando un momento difficile perché, per la prima volta nella mia carriera agonistica, ho dovuto concludere la stagione in anticipo. Guardare le gare in televisione è una sensazione davvero molto strana.

Mi sono sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla per poter tornare più forte e ho già iniziato ad allenarmi. Spero di poter tornare in sella alla moto il prima possibile. Un enorme grazie alla famiglia Yamaha, al mio team e al dottor Minola. Vorrei inoltre ringraziare tutti voi che mi avete sostenuto e che non mi avete lasciato solo, facendomi sentire la vostra vicinanza con i vostri messaggi e auguri di pronta guarigione.”

Il bilancio del 2026, tuttavia, resta al di sotto delle aspettative. Considerato uno dei più grandi talenti nella storia delle derivate di serie, Toprak era arrivato in MotoGP accompagnato da enormi aspettative. I risultati, però, non sono stati all’altezza delle attese: il miglior piazzamento è stato il dodicesimo posto ottenuto a Misano.

Il vero obiettivo è già rivolto alla prossima stagione, che dovrà rappresentare quella del definitivo salto di qualità. Anche l’operazione alla spalla va letta in quest’ottica: recuperare completamente la condizione fisica per presentarsi al via del 2027 nelle migliori condizioni possibili quando cambierà il regolamento e quando il #54 ritroverà i “suoi” amati pneumatici Pirelli.

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