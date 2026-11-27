Il ritiro di Marc Marquez continua a essere il tema dominante del paddock di Valencia. Dopo l’annuncio che ha sconvolto il Motomondiale, il Campione spagnolo è stato protagonista di un altro momento destinato a rimanere nella memoria degli appassionati: la tradizionale foto di gruppo insieme ai colleghi della MotoGP dopo la conferenza stampa.

Dopo la conferenza stampa che ha ufficializzato la fine della sua carriera, piloti, addetti ai lavori e rappresentanti delle squadre hanno voluto omaggiare Marc Marquez con una foto ricordo che testimonia il rispetto costruito in oltre quindici anni di competizioni ai massimi livelli.

Nello scatto si vedono molti dei protagonisti dell’attuale schieramento MotoGP riuniti attorno al Campione di Cervera. Un’immagine simbolica che racconta meglio di qualsiasi discorso l’eredità lasciata dallo spagnolo, capace di attraversare generazioni di piloti e di diventare un punto di riferimento per avversari, compagni di squadra e giovani talenti approdati recentemente nella classe regina.

La foto, diventata rapidamente virale sui social, mostra un paddock unito nel salutare uno dei piloti più vincenti e influenti della storia recente del motociclismo. Tuttavia l’attenzione degli appassionati non si è concentrata soltanto sui presenti. In molti hanno infatti notato alcune assenze, inevitabili considerando gli impegni dei vari piloti nel corso del fine settimana valenciano e le diverse attività programmate dalle squadre.

Proprio queste assenze hanno alimentato commenti e discussioni tra i tifosi, anche se il significato della fotografia resta quello di un tributo collettivo a una carriera straordinaria. Del resto, sarebbe stato praticamente impossibile riunire in un unico momento tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno condiviso la pista con Marquez.

Tra gli assenti spiccano i piloti Ducati Pecco Bagnaia (suo team-mate che era a fare trattamento al piede fratturato, ndr), quelli del Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Valentino Rossi, vale a dire Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli e Luca Marini, rider Honda (che era stato punto da un’ape e che non ha fatto in tempo ad arrivare, ndr).





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