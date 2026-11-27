MotoGP Pre-qualifiche GP Valencia – Dopo l’annuncio del proprio ritiro dalle competizioni arrivato questa mattina, Marc Marquez non si rilassa centrando il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della MotoGP 2026.

Il dieci volte iridato della Ducati ha fatto segnare anche il nuovo record della pista con il crono di 1:28.483, andando a precedere di 0.247s Marco Bezzecchi su Aprilia Factory.

Terzo e quarto tempo per altre due RS-GP26, quelle del SuperFile Trackhouse MotoGP Team di Ai Ogura e Raul Fernandez, staccati rispettivamente di 0.291s e 0.308s.

Quinto tempo per Pedro Acosta, che nonostante una scivolata alla curva 2 (e un rientro a velocità forse un pò troppo sostenuta dalla service road, ndr) riesce a piazzare la RC16 del Red Bull KTM Factory Racing davanti alla Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP di Alex Marquez (scivolato senza conseguenza alla curva sei, ndr) e alla RC16 del Red Bull KTM Tech3 del tester Pol Espargarò, che sostituisce l’infortunato Maverick Vinales.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Fermin Aldeguer con la seconda Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP, Fabio Di Giannantonio con la Desmosedici del Pertamina Enduro VR46 Racing Team e Jorge Martin con l’Aprilia Factory.

I nostri Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), Luca Marini (Honda HRC Castrol) e Franco Morbidelli hanno chiuso rispettivamente in 13esima, 18esima e 21esima piazza.

La sessione ha confermato l’ottimo stato di forma di Aprilia, che oltre al secondo posto di Bezzecchi ha piazzato ben quattro moto nella top ten. Un segnale importante in vista del fine settimana valenciano, soprattutto considerando il buon ritmo mostrato sia dai piloti ufficiali sia da quelli del team satellite Trackhouse. Anche KTM ha lasciato intravedere spunti interessanti grazie ad Acosta e al sostituto Pol Espargarò, autore di una prestazione solida nonostante il limitato tempo trascorso in gara nel corso della stagione.

Per quanto riguarda Ducati, oltre al riferimento rappresentato da Marc Marquez, arrivano indicazioni positive anche da Alex Marquez, Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio, tutti in grado di centrare l’accesso diretto alla Q2. Discorso diverso invece per alcuni protagonisti attesi come Enea Bastianini e Franco Morbidelli, che dovranno passare dalla Q1 e saranno chiamati a una rimonta già nelle qualifiche per poter ambire alle posizioni che contano in gara.

Con il nuovo record della pista e distacchi particolarmente contenuti alle sue spalle, Marc Marquez si presenta comunque come il grande favorito del weekend. Lo spagnolo ha dimostrato ancora una volta di saper trasformare ogni situazione in una motivazione aggiuntiva e, dopo aver annunciato il ritiro, cercherà ora di regalarsi un ultimo successo davanti ai tifosi nel Gran Premio di Valencia. Le qualifiche e la Sprint diranno se i suoi rivali saranno in grado di interrompere quella che, al momento, sembra l’ennesima dimostrazione di forza del campione Ducati.

Foto: Michelin

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