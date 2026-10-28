MotoGP | Mir pronto al rientro in Malesia insieme a Marini

Il Team Honda HRC Castrol spera di presentarsi al Gran Premio della Malesia nuovamente al completo. Mir ha infatti ricevuto il via libera dai medici per tornare all’azione, mentre le condizioni di Marini migliorano giorno dopo giorno. Il Sepang International Circuit, tracciato che in passato ha regalato soddisfazioni a entrambi i piloti e alla Honda, rappresenta il palcoscenico ideale per affrontare con slancio l’ultimo tratto della stagione 2026.

Dopo essere stato dichiarato non idoneo a correre in Australia a causa di un virus, Marini dovrà sostenere un ultimo controllo medico prima di ricevere l’autorizzazione definitiva a prendere parte al weekend malese. Il pesarese si è concentrato esclusivamente sul recupero fisico dopo lo stop forzato di Phillip Island e, con il passare dei giorni, ha ritrovato energie e fiducia. Il #10 vanta inoltre una buona tradizione a Sepang con la Honda, circuito sul quale è sempre riuscito ad andare a punti, ottenendo come miglior risultato un ottavo posto nel 2025. Dopo la cancellazione del GP d’Australia, il prossimo appuntamento dovrebbe coincidere anche con il suo 200° Gran Premio nel Motomondiale.

Sul fronte opposto del box, cresce l’attesa per il ritorno di Joan Mir sulla RC213V. Il Campione del Mondo MotoGP 2020 ha lavorato intensamente lontano dai riflettori per superare i problemi fisici che lo hanno tenuto fermo nelle ultime settimane. L’obiettivo principale sarà ritrovare gradualmente il ritmo di un fine settimana di gara, considerando che l’ultima volta in sella alla MotoGP risale al 13 settembre. Grazie ai numerosi chilometri percorsi negli anni nei test e nelle competizioni, Sepang rappresenta un ambiente familiare da cui ripartire per affrontare nel migliore dei modi le ultime quattro gare della sua esperienza con Honda HRC.

Dopo le condizioni meteo estreme che hanno caratterizzato il weekend di Phillip Island, l’attenzione dell’intero paddock sarà inevitabilmente rivolta al cielo. Le tradizionali piogge tropicali malesi potrebbero infatti giocare un ruolo decisivo nello svolgimento del Gran Premio.

Dichiarazioni Joan Mir Preview GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“Non è stato un periodo facile e voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine per avermi aiutato a rimanere concentrato sull’obiettivo finale. Nell’ultima settimana ho avuto la possibilità di guidare diversi tipi di moto e i medici mi hanno dato il via libera per tornare in pista. Non vedo davvero l’ora di rivedere il team e capire cosa riusciremo a fare in queste ultime gare della stagione. Sepang è un circuito a cui mi legano bei ricordi, sia a livello personale sia per quanto riguarda la Honda, e penso che tornare proprio su una pista così familiare sia la scelta giusta. L’aspetto più importante del weekend sarà risalire in moto, ritrovare il feeling con la squadra e verificare le mie sensazioni in sella.”

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“Purtroppo a Phillip Island non siamo riusciti a fare più di un paio di giri e da venerdì mi sono concentrato esclusivamente sul recupero fisico. Sto iniziando a sentirmi meglio e sono riuscito a tornare ad allenarmi in palestra, ma guidare una MotoGP è tutta un’altra cosa. Sepang è un circuito molto impegnativo dal punto di vista fisico, anche per via delle condizioni climatiche; sarà sicuramente un weekend in cui dovremo modificare leggermente il nostro approccio per assicurarci di avere abbastanza energie per la domenica. Molto dipenderà anche dal meteo. Dovrò sottopormi alla visita medica prima dell’inizio del weekend, ma non credo che sarà un problema.”

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