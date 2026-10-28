MotoGP | Marquez prepara l’assalto in Malesia: “Dobbiamo essere protagonisti”

La MotoGP non si ferma e torna subito in pista, questa volta al SIC, Sepang International Circuit, dove è o programma il 19esimo appuntamento della MotoGP 2026, il Gran Premio della Malesia.

Archiviato il weekend australiano dove tutte le gare della domenica sono state cancellate causa meteo, i piloti arrivano in uno dei circuiti più impegnativi considerato da sempre uno dei banchi di prova più severi dell’intero calendario: temperature elevate, umidità soffocante e un layout particolarmente impegnativo sia per le moto sia per i piloti rendono ogni sessione una sfida sotto il profilo fisico e tecnico.

Su una pista che alterna lunghi rettilinei a curve veloci e frenate importanti, la gestione delle gomme e delle energie sarà un fattore determinante nel corso del weekend.

Marc Marquez arriva in Malesia con 10 punti di vantaggio sul connazionale dell’Aprilia Jorge Martin, con quest’ultimo che non è ancora certo di correre visto l’infortunio subito nella Sprint Race australiana.

Per Ducati, inoltre, Sepang è da anni un terreno estremamente favorevole. La Desmosedici GP ha costruito su questo tracciato una parte importante della propria storia recente, collezionando ben nove successi tra MotoGP e Sprint. Il primo sigillo arrivò nel 2005 grazie a Loris Capirossi, aprendo una tradizione vincente che sarebbe poi proseguita con il talento di Casey Stoner, capace di imporsi due volte in Malesia. Negli anni successivi sono arrivati anche i successi di Andrea Dovizioso, protagonista di due vittorie, prima che il testimone passasse a Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, entrambi vincitori con la moto di Borgo Panigale.

Anche l’edizione 2025 aveva confermato il feeling speciale tra Ducati e il tracciato di Sepang. Nel weekend malese, infatti, Bagnaia riuscì a conquistare il successo nella Sprint del sabato, mentre la gara lunga della domenica vide trionfare Alex Marquez, consentendo alla casa emiliana di completare un altro fine settimana da assoluta protagonista.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“Sepang è una pista totalmente diversa rispetto a Phillip Island e il clima qui rende sempre tutto più impegnativo. La gara del sabato in Australia mi ha dato una grande carica, ma dobbiamo rimanere concentrati: l’obiettivo è continuare a essere protagonisti e gestire al meglio ogni sessione e ogni sforzo.”

Le caratteristiche del circuito malese, unite alle condizioni climatiche particolarmente estreme, imporranno infatti una gestione accurata delle risorse durante tutto il fine settimana. Marquez dovrà confermare la competitività mostrata nelle ultime uscite e affrontare un appuntamento che potrebbe rivelarsi determinante nella corsa al titolo. Con il campionato ormai entrato nella sua fase conclusiva, ogni punto avrà un peso enorme e la sfida di Sepang potrebbe rappresentare uno dei momenti chiave dell’intera stagione 2026.

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