MotoGP | Ogura salta Aragon per infortunio, al suo posto Savadori

Ai Ogura è costretto a rinunciare al Gran Premio di Aragon dopo aver riportato un infortunio alla mano durante una sessione di allenamento in Giappone.

Una volta arrivato in Europa, gli esami hanno evidenziato una frattura vicino al pollice sinistro che richiede un intervento chirurgico. L’operazione è programmata per giovedì di questa settimana.

Per sostituirlo in questo appuntamento, il SuperFile Trackhouse MotoGP Team accoglie il numero 32 Lorenzo Savadori, chiamato a prendere il posto del giapponese per il weekend aragonese.

L’infortunio di Ogura, arrivato in un momento cruciale della stagione, ha inevitabilmente imposto al Trackhouse MotoGP Team una rapida riorganizzazione. La frattura alla mano sinistra, localizzata in prossimità del pollice, è un tipo di trauma che richiede particolare attenzione, soprattutto per un pilota che fa dell’uso delle mani un elemento essenziale per il controllo della moto, la sensibilità sull’avantreno e la gestione delle frenate. La decisione di procedere con un intervento chirurgico immediato è quindi la scelta più prudente per garantire una guarigione corretta e completa.

In questo contesto, l’arrivo di Lorenzo Savadori come sostituto rappresenta una soluzione efficace e di grande valore. Savadori, pilota esperto e già abituato a ricoprire ruoli di collaudatore e sostituto in MotoGP, porta con sé una conoscenza approfondita delle dinamiche della categoria e una capacità di adattamento che lo rende particolarmente adatto a subentrare in situazioni d’emergenza.

Per il team, la presenza di Savadori permetterà di mantenere continuità nel lavoro del weekend, garantendo che la moto venga comunque portata in pista e che vengano raccolti dati utili per lo sviluppo. Allo stesso tempo, la priorità rimane la salute di Ai Ogura, a cui tutto il gruppo rivolge i migliori auguri di una pronta e completa guarigione. Il percorso di recupero sarà fondamentale per permettergli di tornare competitivo e in piena forma nelle prossime gare.

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