MotoGP | GP Aragon, Bagnaia: “Pista a cui sono molto legato”

A distanza di due settimane i piloti della MotoGP tornano in pista e lo faranno al Motorland di Aragon, teatro della 13esima tappa del Motomondiale 2026.

Pecco Bagnaia arriva in un circuito dove ha colto la prima vittoria in Top Class, la 250ª per un pilota italiano nella classe regina.

Il tre volte iridato della Ducati dopo il weekend da incubo vissuto a Silverstone (17esimo nella Sprint Race e caduto nella gara della domenica, ndr) proverà a cambiare pagina

La pista si addice molto alla Ducati che ha saputo conquistare la vittoria per ben 5 volte: dalla prima affermazione nel 2010 con Casey Stoner, alla storica gara del 2021 di Bagnaia, passando per il successo di Enea Bastianini nel 2022, fino allo strapotere dimostrato nel 2024 e 2025 da Marc Marquez, capace di imporre un’altra marcia con la Rossa di Borgo Panigale.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview GP Aragon Motorland MotoGP 2026

“Aragon è una pista a cui sono particolarmente legato: qui ho conquistato la mia prima vittoria in MotoGP, la prima in assoluto con la Ducati. Rispetto a Silverstone è un circuito meno impegnativo dal punto di vista fisico. Mi aspetto di essere più vicino ai primi fin da subito e di poter iniziare a tornare nella scia dei più forti.”

Informazioni Circuito Aragon

Paese: Spagna

Nome: MotorLand Aragón

Record del circuito: Márquez (Ducati) 01:45.704 – 2025

Velocità massima: Binder (KTM), 356.4 km/h – 2025

Lunghezza del tracciato: 5.08 km

Durata della gara sprint: 11 giri

Durata della gara: 23 giri

Curve: 17 (7 a destra, 10 a sinistra)

Statistiche Francesco Bagnaia

GP disputati: 246 (140 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Vittorie: 41 (31 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Podi: 86 (63 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)

Vittorie Sprint: 14

Pole positions: 35 (28 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

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