MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP d’Austria 2026 al Red Bull Ring

MotoGP Gp Austria Red Bull Ring MotoGP 2026 – La MotoGP torna in pista nelle Alpi della Stiria per il Gran Premio d’Austria, 15esimo appuntamento del Motomondiale 2026 in programma al Red Bull Ring.

Marc Marquez arriva dopo il “pieno” fatto ad Aragon e successivamente a Misano, due risultati che sommati a quelli dei Gran Premi precedenti, iniziando da Balaton Park, lo hanno proiettato in vetta alla classifica iridata a pari punti con il connazionale dell’Aprilia Jorge Martin, ma con più vittorie all’attivo del madrileno.

Cercherà il riscatto dopo la caduta della gara di casa Marco Bezzecchi, che con l’Aprilia Factory è ora staccato di 33 punti dalla vetta, mentre Martin dovrà ancora giocare in “difesa” visto il problema della sindrome compartimentale che lo ha rallentato a Misano.

Ad inserirsi nelle posizioni che contano potrebbero esserci ancora i piloti del Gresini Racing, Fermin Aldeguer e Alex Marquez, Pedro Acosta, unico pilota KTM sempre tra i Top (sarà la gara di casa per la casa di Mattighofen, ndr) e perchè no Fabio Di Giannantonio, rider Ducati VR46 Racing Team. Atteso tra protagonisti anche Raul Fernandez, mentre dovrebbe rientrare l’infortunato Ai Ogura, suo team-mate nel Trackhouse MotoGP Team.

Gara dai 1000 punti interrogativi per Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli. Entrambi sono in crisi, ma è Bagnaia quello a preoccupare di più viste le tante cadute e i pochi buoni risultati raccolti. Non aiuterà di certo la chiacchierata tra il piemontese e “Diggia” ripresa dalle telecamere di DAZN Spagna, dove il tre volte iridato sembra accusare la Ducati di non fargli fare determinate cose. Clicca qui per il video.

Tra le case giapponese la Honda sembra essere ancora un passo davanti alla Yamaha, staremo a vedere se anche il Red Bull Ring confermerà questa tendenza.

Meteo Gp Austria Red Bull Ring MotoGP 2026

Al momento le previsioni danno meteo variabile venerdì e sabato, con più probabilità di pioggia al venerdì, mentre la domenica sarà più soleggiato

Info Gp Austria Red Bull Ring MotoGP 2026

La prima edizione del Gran Premio di Spielberg è stata conquistata nel 2016 da Andrea Iannone su Ducati. Nel 2017 e nel 2019 è stato “DesmoDovi” a conquistare una vittoria, mentre nel 2018 è stato il turno di Jorge Lorenzo sempre in sella alla Rossa. Nel 2020 si sono svolte due manche sul tracciato austriaco, la prima conquistata ancora da Andrea Dovizioso e la seconda da Miguel Oliveira. Anche nel 2021 si sono svolte due prove, la prima vinta da Jorge Martin su Ducati, la seconda da Brad Binder su KTM. Dal 2022 ha sempre vinto Bagnaia sia al sabato che alla domenica mentre lo scorso anno vinse Marc Marquez. La pista dopo le ultime modifiche misura 4.3 km e conta 11 curve, 3 a sinistra e 8 a destra.

Orari Austria Red Bull Ring MotoGP 2026

Venerdì 18 settembre

Prove Libere 1 Moto3 09:00-09:35

Prove Libere 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove Moto3 13:15-13:50

Prove Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 19 settembre

Prove Libere 2 Moto3 08:40-09:10

Prove Libere 2 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:45-13:00

Q2 Moto3 13:10-13:25

Q1 Moto2 13:40-13:55

Q2 Moto2 14:05-14:20

Sprint Race MotoGP 15:00 (14 giri)

Domenica 20 settembre

Warm – Up MotoGP: 09:40 – 09:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 (28 giri)

Dove vedere in TV il Gp d’Austria di Spielberg

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato, mentre ci sarà la differita delle gare delle tre classi nella alla domenica (14:00 Moto3, 15:15 Moto2, 17:00 MotoGP).

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