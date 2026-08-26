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MotoGP | GP Aragon, Marquez: “Il tracciato esalta le mie caratteristiche”

Il nove volte iridato deciso a rilanciare la sua corsa al vertice dopo Silverstone

di Alessio Brunori26 Agosto, 2026
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Dopo la difficile trasferta di Silverstone, dove aveva sofferto dal punto di vista fisico, Marc Marquez è pronto a tornare in pista ad Aragon, teatro del 13esimo appuntamento della MotoGP 2026.

Il nove volte iridato della Ducati è uno dei protagonisti più attesi e il MotorLand con le sue curve scolpite nel deserto e il suo ritmo tecnico e implacabile, resta uno dei palcoscenici dove il talento del catalano ha brillato più volte.

Negli ultimi anni, il #93 ha trasformato questo tracciato in una sorta di “fortino” personale: un luogo dove affinare il proprio stile, dove spingere la Desmosedici al limite e dove ribadire, con la consueta intensità, che il suo nome continua a essere sinonimo di velocità, aggressività e controllo.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Aragon Motorland MotoGP 2026

“Ad Aragon ho raccolto molti successi in passato, in particolare negli ultimi anni in sella alla Ducati. È un tracciato che esalta al massimo le mie caratteristiche e la guida della nostra moto. Rispetto a Silverstone e con due settimane ulteriori di recupero, sono convinto che saremo molto più vicini al gruppo di testa e che potremo essere della partita per giocarci le posizioni che contano sia nella Sprint che nella gara di domenica.”

Le vittorie del 2024 e del 2025 con la Ducati hanno rappresentato molto più di semplici successi sportivi. Sono state la conferma definitiva che Marquez, dopo anni complessi segnati da infortuni e ricostruzioni tecniche, è tornato a essere un pilota capace di dominare. Aragon, con le sue frenate violente e i cambi di direzione rapidissimi, è un circuito che esalta la sua guida istintiva, fatta di ingressi al limite e traiettorie impossibili. Qui il #93 della “Rossa” di Borgo Panigale ha ritrovato quella scintilla che lo ha sempre distinto: la capacità di trasformare ogni giro in un atto di pura determinazione.

Il campionato è ancora aperto, il gruppo di testa compatto, e ogni gara può ribaltare gli equilibri. Marquez sa che il margine d’errore è minimo, ma sa anche che Aragón è uno dei luoghi dove può davvero fare la differenza.

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