MotoGP | GP Austria, Bezzecchi: “Bene tornare subito in pista”

Dopo la grande delusione per la caduta nella gara di casa a Misano, Marco Bezzecchi è pronto al riscatto in quel del Red Bull Ring, teatro della 15esima tappa della MotoGP 2026, il Gran Premio d’Austria.

Per il riminese la gara austriaca rappresenta l’occasione per voltare subito pagina dopo la caduta avvenuta nel primo giro mentre era in testa.

Il “Bez” vuole ripartire da quanto di buono fatto in Romagna, dalla pole position con record del circuito, oltre al podio conquistato nella Sprint Race.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2026

“Sono ovviamente dispiaciuto per la gara a Misano, ma la cosa positiva è che l’Austria arriva subito. Dopo un errore è fondamentale tornare in sella il prima possibile. Mi dispiace ovviamente per la caduta, ma ci portiamo via tante cose positive da Misano: la velocità, la pole position e il mio miglior risultato in una sprint in questa stagione. Ovviamente l’errore in gara a Misano fa male, però cercheremo di trasformare questo dolore in grinta per l’Austria.”

Il ritorno al Red Bull Ring arriva per Bezzecchi in un momento psicologicamente complesso ma anche potenzialmente decisivo. La caduta di Misano, avvenuta mentre era in testa, ha lasciato l’amaro in bocca a lui, alla squadra e ai tifosi romagnoli. Ma proprio per questo l’Austria diventa un’occasione immediata per rimettere in moto la fiducia e dimostrare che l’errore non ha scalfito la sua velocità né la sua determinazione.

Il Red Bull Ring è un tracciato particolare, dove la potenza del motore e la capacità di frenare forte fanno la differenza. È un circuito che premia chi sa essere aggressivo nei punti chiave, ma che allo stesso tempo richiede grande precisione nelle fasi di accelerazione. Bezzecchi, con il suo stile di guida pulito ma incisivo, ha spesso trovato un buon feeling su piste di questo tipo, e il lavoro svolto con Aprilia nelle ultime settimane potrebbe rivelarsi fondamentale.

La RS‑GP26 ha dimostrato di essere una moto competitiva nelle fasi di massimo carico aerodinamico e nelle curve veloci, ma il Red Bull Ring mette alla prova soprattutto la stabilità in frenata e la trazione in uscita dalle curve lente. Sarà quindi un banco di prova importante per capire quanto il pacchetto tecnico possa adattarsi a un contesto così diverso da Misano.

Precedentemente noto come Österreichring, questo storico circuito si trova in Austria, nella regione della Stiria. Il tracciato ha una lunghezza di 4,35 km e presenta 10 curve, con un dislivello di 65 metri. A partire dal 2022, per aumentare la sicurezza, è stata introdotta una chicane alla curva 2, differenziando così il layout rispetto a quello utilizzato in Formula 1.

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