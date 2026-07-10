MotoGP | KTM e Red Bull, il “matrimonio” continua

Continua il matrimonio tra la KTM e Red Bull. Le moto della casa austriaca continueranno a sfoggiare con orgoglio il celebre logo e la livrea Red Bull anche nel 2027.

Come recita il comunicato “Red Bull KTM” vanta una lunga e prestigiosa storia nel mondo delle competizioni che abbraccia un quarto di secolo, molteplici discipline e una vasta lista di successi e titoli: dal motocross al supercross, dall’enduro alla Dakar e ai rally e, dal 2017, alla MotoGP.

Nell’ultimo decennio, le moto con livrea Red Bull KTM hanno conquistato campionati in Moto3 e Moto2 e ottenuto vittorie e podi in tutte e tre le categorie: 7 vittorie e 38 podi (inclusi 26 podi nelle Sprint) in MotoGP con la KTM RC16.

Red Bull e KTM hanno collaborato con grande efficacia anche per la Red Bull MotoGP Rookies Cup, terreno di crescita per i talenti del futuro, così come per la struttura della KTM GP Academy attraverso i vari livelli del Campionato del Mondo.

Il 2027 segnerà una nuova era per il Red Bull KTM Factory Racing in MotoGP e per la serie stessa, con una revisione del regolamento tecnico. Il rapporto tra KTM e Red Bull è sempre stato molto fluido e reciprocamente di supporto, e le moto arancioni Red Bull saranno ancora una volta un elemento inconfondibile della griglia MotoGP.

Pit Beirer, Direttore KTM Motorsports Rinnovo partnership Red Bull

“Red Bull e KTM semplicemente stanno bene insieme. È una partnership fantastica da così tanto tempo ed è molto più dei colori delle moto. Red Bull ci supporta in molti modi, sia in pista che dietro le quinte. È una collaborazione importante, e rende tutti noi in fabbrica molto felici poter continuare a portare questo ‘show’ austriaco nelle nostre gare e soprattutto in MotoGP. Vogliamo ringraziare il più possibile le persone coinvolte per mantenere viva questa storia. Abbiamo ancora molto da ottenere insieme.”

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