MotoGP | GP Silverstone, Marini: “Pronto a tornare in pista”

Tre settimane di pausa, recupero e lavoro intenso sono finalmente alle spalle: il team Honda HRC Castrol arriva su uno dei circuiti più veloci dell’intero calendario MotoGP. Con 75 anni di storia nel mondo delle competizioni motociclistiche, Silverstone è uno dei tracciati più iconici al mondo e teatro di alcune delle battaglie più memorabili della categoria. Ora Luca Marini punta a rilanciare le sua “campagna” 2026 proprio su questo terreno sacro.

La regolarità quasi “a orologeria” di Marini gli ha permesso di costruire passo dopo passo la sua posizione di riferimento nella carica Honda verso il Mondiale. L’italiano ha raccolto punti in ogni weekend, occupando la decima posizione generale con 79 punti – 31 di vantaggio su Diogo Moreira, secondo pilota Honda in classifica. La miglior difesa, per Marini, resta l’attacco: è pronto a riprendere la caccia alle posizioni più alte in Qualifica, nella Sprint e nel Gran Premio. A Silverstone, Marini ha mancato la zona punti solo una volta nella classe regina; il suo miglior risultato è un settimo posto ottenuto nel 2023.

Dichiarazioni Luca Marini Preview Gp Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2026

“Sono pronto a tornare in pista e a rivedere la squadra. Queste ultime settimane sono state molto importanti dal punto di vista fisico e mentale, un vero e proprio ricarica per affrontare la seconda metà della stagione con l’obiettivo di dare il massimo. Un circuito come Silverstone mette a dura prova qualsiasi pilota, quindi è il posto ideale per rientrare in modalità gara. Le qualifiche saranno il primo punto cruciale del weekend e spero che riusciremo ad accedere alla Q2. Dobbiamo continuare a conquistare punti importanti per mantenere la nostra posizione nella top ten della classifica e rimanere la Honda più veloce.”

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