MotoGP | GP Germania Day 1, Di Giannantonio: “Per la pole manca qualcosa”

Ottimo inizio per Fabio Di Giannantonio al Sachsenring, pista che questo weekend ospita il Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2026.

Il centauro romano del Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha infatti chiuso le pre-qualifiche al terzo posto, alle spalle di Marc Marquez e Raul Fernandez.

Per lottare per la pole position manca ancora qualcosa, ma “Diggia” è pronto a provarci. Intervistato da Sky Sport ha parlato anche del passaggio in KTM in ottica 2027.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Day 1 GP Germania Sachsering MotoGP 2026

“E’ stata una buonissima giornata, sono stato veloce con la media usata, come posizione volevo qualcosa in più, ma le prove servono per entrare in Q2. Dobbiamo migliorare se vogliamo la Pole Position. Quello che ho fatto con il Team in questi anni è pazzesco, mi hanno sempre messo a mio agio. Faccio uno step grosso (correrà per la KTM, ndr), il nostro obiettivo è creare un nuovo gruppo di lavoro con nuove persone. Sarà un’altra sfida, mi dispiace tanto ma voglio essere positivo per il prossimo anno. Le Aprilia saranno in lotta, lavorano molto bene e l’ho detto già da ieri che le punte erano Marc (Marquez) e Aprilia. Marc qui è incredibile, sto cercando di fare il massimo per essere vicino a lui e poi ce la giocheremo.”

Il Day 1 del GP di Germania MotoGP 2026 conferma ancora una volta la crescita costante di Fabio Di Giannantonio, protagonista di una stagione che lo vede ormai stabilmente tra i piloti più competitivi della categoria. Il terzo posto nelle pre‑qualifiche è un segnale importante: su un tracciato tecnico e impegnativo come il Sachsenring, “Diggia” ha mostrato velocità, solidità e una capacità di adattamento che rappresentano uno dei suoi punti di forza.

Il Sachsenring è una pista particolare, quasi completamente sinistrorsa, con curve in sequenza che richiedono fluidità e sensibilità estrema sull’anteriore. Essere competitivi qui significa avere una moto bilanciata e un feeling immediato, e Di Giannantonio ha dimostrato di poter interpretare bene il layout già dalle prime sessioni. Il terzo posto dietro Marc Marquez e Raul Fernandez è un risultato che lo mette in una posizione ideale per puntare alla Q2 e, se riuscirà a fare uno step, anche alla pole position.

Le sue parole mostrano lucidità e maturità. Sa che manca ancora qualcosa per essere davvero in lotta per la pole, ma sa anche che il lavoro fatto con il team negli ultimi anni è stato fondamentale per la sua crescita. Il riferimento al passaggio in KTM nel 2027 è significativo: Di Giannantonio vive un momento di transizione importante, ma non vuole che questo influisca sul presente. L’obiettivo è chiaro: chiudere al massimo la stagione con il VR46 Racing Team, costruire un nuovo gruppo di lavoro per il futuro e affrontare la nuova sfida con entusiasmo.

Foto: Michelin

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