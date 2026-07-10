MotoGP | GP Germania Day 1, Alex Marquez: “Partiti con buone sensazioni”

Alex Marquez ha iniziato con il piede giusto il weekend del Gran Premio di Germania, chiudendo al quarto posto il turno di prove del Sachsenring e conquistando l’accesso diretto alla Q2. Il pilota del Gresini Racing continua il percorso di recupero dopo l’infortunio rimediato ad Assen e, pur non essendo ancora al massimo della condizione fisica, ha mostrato segnali incoraggianti su un tracciato meno impegnativo rispetto a quello olandese. Al termine della sessione, lo spagnolo ha analizzato le sue sensazioni, evidenziando i progressi fatti e la volontà di ritrovare il ritmo che lo aveva reso protagonista nella prima parte della stagione.

“Siamo partiti fin dall’inizio con buone sensazioni. È vero che in un paio di cambi di direzione veloci soffro ancora a livello fisico, ma si tratta più di mancanza di forza. Rispetto all’Olanda è sicuramente un circuito più amichevole. Sicuramente è un venerdì che fa ben sperare per affrontare un fine settimana positivo. Ci serve fare un buon risultato e continuare a ritrovare ritmo, qui non siamo ancora al 100% ma dopo la pausa lo saremo: bisogna tornare alle sensazioni di Jerez e di Barcellona, indipendentemente dai risultati che arriveranno”

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