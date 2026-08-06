MotoGP | Gp Gran Bretagna: i dati Brembo per Silverstone

Brembo GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2026 – La MotoGP arriva al Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Motomondiale 2026.

Quello in programma questo fine settimana sarà il 25° GP al Silverstone Circuit, pista impiegata per la prima volta nel 1977.

Prende il nome dal vicino villaggio che conta meno di tremila abitanti, ad un centinaio di chilometri da Londra. L’ultimo britannico a vincere qui è stato Jake Dixon nel 2024 in Moto2.

I dati del GP Gran Bretagna Silverstone della Brembo

Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, il Silverstone Circuit da 5,9 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 3 complici le 11 frenate al giro per complessivi 35 secondi. Quattro sono della categoria Hard, ma spalmate lungo il tracciato, 4 Medium e 3 Light.

La curva più dura del Silverstone

La curva più dura del Silverstone Circuit per l’impianto frenante è la 15: le MotoGP passano da 329 km/h a 115 km/h in 5 secondi netti in cui percorrono 273 metri, uno degli spazi di frenata più lunghi dell’intero campionato, mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 6,1 kg. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo tocca i 13 bar e la temperatura dei dischi in carbonio arriva a 520 °C.

Undici per uno Gp Gran Bretagna Silverstone

Gli ultimi 4 GP della MotoGP al Silverstone Circuit sono stati vinti da moto italiane: negli anni pari si è imposta la Ducati, nel 2022 con Francesco Bagnaia e nel 2024 con Enea Bastianini, mentre in quelli dispari ha avuto la meglio l’Aprilia, nel 2023 con Aleix Espargaró e l’anno scorso con Marco Bezzecchi. Nelle ultime 11 edizioni del GP Gran Bretagna si sono registrati 11 vincitori differenti: 5 italiani, 5 spagnoli e il francese Fabio Quartararo. L’unica voce che ha accomunato tutti e 11 questi piloti è l’utilizzo dell’impianto frenante Brembo.

L’equilibrio nella Bagger Gp Gran Bretagna Silverstone

Il Silverstone Circuit è teatro anche del 4° round della Harley-Davidson Bagger World Cup. Nelle prime 6 gare stagionali ci sono stati 4 diversi vincitori di altrettante nazionalità. Eric Granado guida la classifica con 2 punti di vantaggio su Oscar Gutierrez. Tutte le Road Glide in pista in questa competizione impiegano un impianto frenante Brembo: dischi T-Drive in acciaio, pinze monoblocco in alluminio alettate con quattro pistoni da 34 mm di diametro e pompe radiali 18×18. Pur senza carbonio, le frenate sono potenti, modulabili e costanti.

King Kenny Gp Gran Bretagna Silverstone

Le moto con i freni Brembo hanno vinto 33 edizioni del GP Gran Bretagna della 500/MotoGP, incluse 18 a Donington Park, teatro di gara dal 1987 al 2009. La prima vittoria Brembo a Silverstone avvenne nel 1983 per mano di Kenny Roberts con la Yamaha del team Agostini che tre anni dopo fu la prima squadra ad utilizzare la pompa radiale Brembo, soluzione che rese più efficace l’azione sulla leva. In pochi anni la pompa radiale divenne lo standard “de facto” delle moto da competizione e oggigiorno è su tutte le moto stradali ad alte prestazioni.

4.7/5 - (43 votes)