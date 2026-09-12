MotoGP | GP Misano Sprint Race, Martin: “Podio che ci motiva”

Jorge Martin ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in terza posizione alle spalle di Marc Marquez e Marco Bezzecchi.

Il leader della classifica iridata che partiva dalla seconda fila, quinto tempo, ha effettuato un bellissimo sorpasso su Fabio Di Giannantonio, sorpasso che gli è valso il podio, 36esima medaglia Sprint.

Il vantaggio sugli inseguitori è diminuito, Marquez è a -14 e Bezzecchi a -22. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race GP Misano MotoGP 2026

“Ho fatto quello che ho potuto partendo quinto, è stato difficile sorpassare “Diggia” con la media dietro, una volta che l’ho sorpassato sono andato bene. Ho visto i tempi dei primi due e noi siamo ancora lontani, ma è un bel podio per me e per la squadra che ci dà motivazione. A volte un piccolo aiuto dal setup ti fa cambiare stile di guida. Ho lavorato per fare un click mentale per prendere fiducia. So dove dobbiamo migliorare e se ci riusciamo, sarò più competitivo. Domani la gara sarà più lunga e c’è da gestire. Con la soft andavo forte ma rende la moto più instabile, spinge e non sento tanta performance sul dietro. Abbiamo scelto la media per avere una base anche per domani.”

La Sprint di Misano ha confermato ancora una volta la solidità mentale e tecnica di Jorge Martin, capace di trasformare una situazione complicata in un risultato prezioso per la classifica. Partire dalla seconda fila non è mai semplice, soprattutto su un tracciato dove la prima curva può determinare gran parte dell’andamento della gara. Martin ha gestito con intelligenza i primi giri, evitando rischi inutili e aspettando il momento giusto per colpire. Il sorpasso su Di Giannantonio è stato il punto chiave della sua corsa: una manovra pulita, decisa, che gli ha permesso di salire sul podio e limitare i danni rispetto ai diretti rivali.

La scelta della gomma media è stata strategica. Martin ha spiegato come la soft gli garantisse velocità ma rendesse la moto troppo instabile, soprattutto sul posteriore. Optare per la media significa costruire una base solida in vista della gara lunga, dove la gestione e la costanza saranno fondamentali.

Foto: Michelin

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