MotoGP | GP Misano Sprint Race, Bezzecchi: “Complimenti a Marquez”

Marco Bezzecchi dopo la strepitosa pole position con tanto di record del Misano World Circuit Marco Simoncelli, ha chiuso la Sprint Race al secondo posto alle spalle di Marc Marquez.

Il pilota riminese dell’Aprilia ha perso la prima posizione alla prima staccata e successivamente ha provato a ricucire il gap, senza però mai riuscire ad impensierire il nove volte iridato della Ducati.

Un buon risultato per il “Bez” che accorcia in classifica portandosi a -22 dal leader nonché team-mate Jorge Martin. A fine gara sportivamente si è complimentato con Marquez, ora il pensiero è rivolto alla gara “lunga” della domenica.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Misano MotoGP 2026

“Sono contento della mia scelta, con la media avrei faticato di più nei primi giri ma con la soft pecchiamo di stabilità e nei primi giri la moto era molto nervosa. È stata una bella Sprint. Speriamo che la gara di domani sia diversa e meno faticosa. Marc è stato più bravo di me alla prima curva e nei primi giri, non posso recriminarmi nulla, devo complimentarmi con lui, è stato bravissimo ma spero di dargli del filo da torcere domani.”

La giornata di Misano ha confermato ancora una volta quanto Bezzecchi riesca a esaltarsi sul tracciato di casa, dove il pubblico romagnolo lo sostiene con un calore unico. La pole position firmata con il nuovo record del circuito ha rappresentato un momento di grande consapevolezza tecnica e mentale: il riminese ha dimostrato di avere una RS‑GP perfettamente cucita addosso sul giro secco, capace di esprimere una velocità pura che pochi riescono a replicare. La Sprint, però, ha raccontato una storia diversa, fatta di gestione, scelte di gomma e piccoli dettagli che hanno inciso sul risultato finale.

Bezzecchi ha analizzato con lucidità la decisione di optare per la soft, una scelta che gli ha garantito aggressività nei primi metri ma che ha richiesto un lavoro extra nella stabilità della moto. La descrizione dei primi giri “nervosi” evidenzia quanto la RS‑GP sia sensibile alle condizioni della pista e quanto il pilota debba adattarsi rapidamente per non perdere contatto con chi sta davanti. Marquez, dal canto suo, ha sfruttato al massimo la partenza, prendendo la leadership alla prima curva con una precisione chirurgica. Bezzecchi ha provato a restare agganciato, ma il ritmo del catalano nei primi passaggi è stato sufficiente a creare quel margine che poi non è più riuscito a colmare.

Foto: Michelin

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