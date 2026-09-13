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Moto3 | Gp Misano Gara: Quiles vince al fotofinish su Almansa

Uriarte chiude il podio, Bertelle è il migliore degli italiani: 4°

di Jessica Cortellazzi13 Settembre, 2026
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Moto3 GP Misano – Con una zampata decisiva sul finale, Maximo Quiles si è preso la vittoria del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, classe Moto3. Il pilota del team CFMOTO Aspar Team, al suo ottavo successo stagionale, ha beffato David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) al fotofinish, mentre Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), ha concluso in terza posizione al suo quarto podio in stagione.

Caduta al primo giro per Alvaro Carpe. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo ha ripreso parte alla gara ma ha concluso in diciassettesima posizione. Ora il distacco da Maximo Quiles in classifica è -122.

Tornando alla gara, buona prestazione per il nostro Matteo Bertelle (LEVEL UP – MTA) che ha concluso quarto, seguito dai piloti del team Red Bull KTM Tech3, Valentin Perrone e Rico Salmela.

Settima posizione per Joel Kelso (GRYD Racing), a precedere Adrian Cruces (CIP Green Power), con Marco Morelli (CFMOTO Aspar Team) e Casey O’Goarman (Sic58 Squadra Corse) a chiudere la Top 10.

Gli altri italiani: Guido Pini 19° e caduta per Nicola Carraro dopo un contatto con Leo Rammerstorfer.

Maximo Quiles allunga in classifica Mondiale con un vantaggio di 107 punti su David Almansa.

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Moto3 Gara Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 33:42.713
2 22 David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +0.021
3 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo +1.343
4 18 Matteo Bertelle Level Up - Mta +12.219
5 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 +12.258
6 27 Rico Salmela Red Bull Ktm Tech3 +12.303
7 66 Joel Kelso Gryd Racing +12.580
8 11 Adrian Cruces Cip Green Power +21.714
9 97 Marco Morelli Cfmoto Gaviota Aspar Team +21.867
10 67 Casey O'gorman Sic58 Squadra Corse +22.305
11 71 David Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +22.405
12 13 Hakim Danish Aeon Credit - Mt Helmets - Msi +22.555
13 6 Ryusei Yamanaka Aeon Credit - Mt Helmets - Msi +22.870
14 31 Adrian Fernandez Leopard Racing +23.302
15 19 Scott Ogden Cip Green Power +23.542
16 8 Eddie O'shea Gryd Racing +23.612
17 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo +26.576
18 9 Veda Pratama Honda Team Asia +26.611
19 94 Guido Pini Leopard Racing +28.197
20 54 Jesus Rios Rivacold Snipers Team +33.285
21 21 Ruche Moodley Code Motorsports +41.320
22 32 Zen Mitani Honda Team Asia +43.919
23 88 Marcos Uriarte Code Motorsports +44.081

Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Gara

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