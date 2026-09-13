Moto3 | Gp Misano Gara: Quiles vince al fotofinish su Almansa
Uriarte chiude il podio, Bertelle è il migliore degli italiani: 4°
Moto3 GP Misano – Con una zampata decisiva sul finale, Maximo Quiles si è preso la vittoria del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, classe Moto3. Il pilota del team CFMOTO Aspar Team, al suo ottavo successo stagionale, ha beffato David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) al fotofinish, mentre Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), ha concluso in terza posizione al suo quarto podio in stagione.
Caduta al primo giro per Alvaro Carpe. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo ha ripreso parte alla gara ma ha concluso in diciassettesima posizione. Ora il distacco da Maximo Quiles in classifica è -122.
Tornando alla gara, buona prestazione per il nostro Matteo Bertelle (LEVEL UP – MTA) che ha concluso quarto, seguito dai piloti del team Red Bull KTM Tech3, Valentin Perrone e Rico Salmela.
Settima posizione per Joel Kelso (GRYD Racing), a precedere Adrian Cruces (CIP Green Power), con Marco Morelli (CFMOTO Aspar Team) e Casey O’Goarman (Sic58 Squadra Corse) a chiudere la Top 10.
Gli altri italiani: Guido Pini 19° e caduta per Nicola Carraro dopo un contatto con Leo Rammerstorfer.
Maximo Quiles allunga in classifica Mondiale con un vantaggio di 107 punti su David Almansa.
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Moto3 Gara Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|33:42.713
|2
|22
|David Almansa
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+0.021
|3
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|+1.343
|4
|18
|Matteo Bertelle
|Level Up - Mta
|+12.219
|5
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|+12.258
|6
|27
|Rico Salmela
|Red Bull Ktm Tech3
|+12.303
|7
|66
|Joel Kelso
|Gryd Racing
|+12.580
|8
|11
|Adrian Cruces
|Cip Green Power
|+21.714
|9
|97
|Marco Morelli
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|+21.867
|10
|67
|Casey O'gorman
|Sic58 Squadra Corse
|+22.305
|11
|71
|David Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+22.405
|12
|13
|Hakim Danish
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|+22.555
|13
|6
|Ryusei Yamanaka
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|+22.870
|14
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|+23.302
|15
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|+23.542
|16
|8
|Eddie O'shea
|Gryd Racing
|+23.612
|17
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|+26.576
|18
|9
|Veda Pratama
|Honda Team Asia
|+26.611
|19
|94
|Guido Pini
|Leopard Racing
|+28.197
|20
|54
|Jesus Rios
|Rivacold Snipers Team
|+33.285
|21
|21
|Ruche Moodley
|Code Motorsports
|+41.320
|22
|32
|Zen Mitani
|Honda Team Asia
|+43.919
|23
|88
|Marcos Uriarte
|Code Motorsports
|+44.081
Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Gara
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