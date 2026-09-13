Moto3 | Gp Misano Gara: Quiles vince al fotofinish su Almansa

Moto3 GP Misano – Con una zampata decisiva sul finale, Maximo Quiles si è preso la vittoria del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, classe Moto3. Il pilota del team CFMOTO Aspar Team, al suo ottavo successo stagionale, ha beffato David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) al fotofinish, mentre Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), ha concluso in terza posizione al suo quarto podio in stagione.

Caduta al primo giro per Alvaro Carpe. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo ha ripreso parte alla gara ma ha concluso in diciassettesima posizione. Ora il distacco da Maximo Quiles in classifica è -122.

Tornando alla gara, buona prestazione per il nostro Matteo Bertelle (LEVEL UP – MTA) che ha concluso quarto, seguito dai piloti del team Red Bull KTM Tech3, Valentin Perrone e Rico Salmela.

Settima posizione per Joel Kelso (GRYD Racing), a precedere Adrian Cruces (CIP Green Power), con Marco Morelli (CFMOTO Aspar Team) e Casey O’Goarman (Sic58 Squadra Corse) a chiudere la Top 10.

Gli altri italiani: Guido Pini 19° e caduta per Nicola Carraro dopo un contatto con Leo Rammerstorfer.

Maximo Quiles allunga in classifica Mondiale con un vantaggio di 107 punti su David Almansa.

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