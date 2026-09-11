MotoGP | GP Misano: Gresini ricorda Marco Simoncelli con una livrea speciale

#Gresini30Seasons torna a Misano con un omaggio tanto naturale quanto necessario, un gesto che nasce dal cuore e dalla memoria collettiva del paddock. In occasione del weekend romagnolo, le carene delle moto di Alex Marquez e Fermin Aldeguer renderanno un tributo totale alla livrea che accompagnò Marco Simoncelli durante la sua breve ma indimenticabile avventura in MotoGP. Un richiamo diretto a quel #58 che, ancora oggi, rappresenta un simbolo di passione, coraggio e autenticità.

Alla presenza di Paolo Simoncelli, Carmelo e Carlos Ezpeleta, Aldo Drudi e dell’intero Team Gresini guidato da Nadia Padovani, sono state svelate le livree speciali che scenderanno in pista domenica. Un momento carico di emozione, in cui il passato e il presente si sono intrecciati in un’unica narrazione: quella di un pilota che ha lasciato un segno indelebile nel motociclismo mondiale.

Marco Simoncelli non è stato soltanto un talento cristallino, ma un personaggio capace di trascendere il risultato sportivo. La sua guida aggressiva, il suo sorriso contagioso e la sua capacità di rendere ogni giornata più leggera hanno costruito un legame unico con tifosi, addetti ai lavori e avversari. Misano, il circuito che porta il suo nome, è il luogo dove più forte si percepisce la sua presenza: ogni tribuna, ogni curva, ogni dettaglio sembra raccontare un frammento della sua storia.

Il tributo del Team Gresini assume quindi un valore doppio: celebra i 30 anni della squadra e, allo stesso tempo, riafferma il legame profondo con un pilota che ha rappresentato lo spirito più puro delle corse. La scelta di riportare in pista la grafica della sua MotoGP è un gesto che va oltre la nostalgia: è un modo per ricordare ciò che Simoncelli ha insegnato, ovvero che si può correre con ferocia e dolcezza, con determinazione e leggerezza, con ambizione e umanità.

Domenica, quando le due Desmosedici vestiranno quei colori, il paddock vivrà un momento di memoria condivisa. Sarà come rivedere il “Sic” lanciato in una delle sue staccate impossibili, come sentire ancora il boato dei tifosi che lo hanno amato senza condizioni. Un omaggio che non guarda solo al passato, ma rinnova la promessa di portare avanti il suo spirito, stagione dopo stagione.

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