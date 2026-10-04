MotoGP | Gp Giappone 2026, gli highlights della gara [VIDEO]
Vittoria di Marc Marquez davanti a Martin e Bezzecchi, Bastianini sfiora il podio
di Alessio Brunori4 Ottobre, 2026
Marc Marquez dopo la Sprint Race ha vinto anche la gara domenicale del Gran Premio del Giappone corso a Motegi.
Il pilota Ducati a differenza della Sprint Race, dove aveva preso subito il comando della gara, ha passato il leader Jorge Martin alla curva 9 nel corso dell’11esimo giro mantenendo la testa della gara fino alla bandiera a scacchi.
Terzo al traguardo Marco Bezzecchi su Aprilia, che si è dovuto difendere da un grandissimo Enea Bastianini, che in sella alla KTM del Team Tech3 è arrivato a meno di un decimo dal concittadino riminese.
In Campionato Martin mantiene la leadership, ma Marc Marquez si avvicina portandosi a -2, mentre Marco Bezzecchi è più staccato a -49
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