MotoGP | Gp Misano: A Bezzecchi le pre-qualifiche, seguono i fratelli Marquez

MotoGP Pre-qualifiche GP Misano – Botta e risposta tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi nella prima giornata di prove del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14esimo appuntamento della MotoGP 2026 in programma al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Se al mattino il più veloce era stato Marquez, che aveva preceduto proprio il pilota dell’Aprilia, nel turno pomeridiano, quello che decide i primi dieci che accedono direttamente al Q2, è stato il “Bez” ad essere il migliore, beffando lo spagnolo proprio allo scadere.

Il pilota riminese della casa veneta ha girato in 1:30.144, 0.103s millesimi meglio del#93 della Ducati, con quest’ultimo che però non ha utilizzato l’ultima gomma morbida a disposizione.

Terzo tempo per Alex Marquez, il pilota del BK8 Gresini Racing MotoGP ha portato la propria Desmosedici GP 26 a 0.185s dalla vetta.

Ottime le qualifiche dei piloti del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, con Fabio Di Giannantonio quarto e Franco Morbidelli quinto. Bene anche Pedro Acosta che in sella KTM Factory ha chiuso sesto a 0.344s da Bezzecchi.

Luca Marini sfrutta l’aria di casa, il supporto del pubblico e la conoscenza della pista. Il pesarese della Honda entra direttamente in Q2 portando la sua RC213V in settima posizione e davanti a quella del Team LCR del francese Johann Zarco.

Qualificati direttamente alla Q2 anche l’ottimo Pol Espargarò che anche a Misano sostituisce l’infortunato Maverick Vinales in sella alla KTM del Team Tech3 e il leader della classifica iridata Jorge Martin (Aprilia Factory).

Solamente 14 millesimi hanno separato il nostro Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) dall’accesso diretto in Q2. Il pilota riminese della casa austriaca ha chiuso 11esimo e davanti a Raul Fernandez (Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team), Fermin Aldeguer (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP), Joan Mir (Honda HRC Castrol), e al compagno di marca Brad Binder.

Sedicesimo tempo per la Yamaha di Fabio Quartararo. L’iridato 2021 della MotoGP ha chiuso davanti al rookie Honda LCR Diogo Moreira e alla Yamaha di Alex Rins.

Irriconoscibile Pecco Bagnaia, che su una pista dove detiene il record (1’30.031 nel 2024, ndr) chiude 19esimo a 1.315s dalla vetta. Neanche la pista di casa ha restituito (almeno fino al momento, ndr) un Bagnaia competitivo e la situazione inizia ad essere veramente insostenibile.

Dietro al pilota di Chivasso le sole Yamaha Pramac di Jack Miller e Toprak Razgatlioglu.

Foto: Michelin

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