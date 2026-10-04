MotoGP | GP Giappone, Acosta: “Gara difficile”

Dopo il weekend del Gran Premio d’Austria, che lo aveva visto costantemente competitivo e centrare la prima vittoria in MotoGP, Pedro Acosta ha dovuto fare i conti con un GP del Giappone più complicato del previsto.

Sul tracciato di Motegi, il talento spagnolo della KTM non è riuscito a trovare il giusto feeling con la sua RC16, chiudendo la gara in settima posizione e perdendo terreno rispetto ai migliori. Un risultato che non soddisfa pienamente il #37, consapevole delle difficoltà incontrate soprattutto in frenata e nelle fasi di accelerazione, ma che gli consente comunque di limitare i danni in una domenica tutt’altro che semplice. Al termine della gara, Acosta ha analizzato con lucidità i problemi emersi, guardando però anche agli aspetti positivi raccolti dal team grazie ai risultati ottenuti dall’altra KTM.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gara GP Giappone Motegi MotoGP 2026

“E’ stata Una gara difficile ed era da un po’ che non ne affrontavamo una così complicata! Sembra che non siamo riusciti a trovare il giusto abbinamento tra la moto e le gomme. Non so perché abbiamo faticato, ma ho avuto difficoltà in frenata e anche in fase di accelerazione in uscita di curva; per il resto la moto era normale e andava bene. In ogni caso, il settimo posto non è un disastro. Non era la nostra giornata, però sono felice di vedere un’altra KTM chiudere al quarto posto e di poter avere dei dati da analizzare.”

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