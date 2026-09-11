MotoGP | Gp Misano Prove Libere 1: Marquez precede Bezzecchi

MotoGP Prove Libere 1 Gp Misano – Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14esimo appuntamento della MotoGP 2026.

Il pilota della Ducati ha fermato il cronometro sul tempo di 1:31.468, crono di 0.060s migliore di quello fatto segnare da Marco Bezzecchi, secondo con la sua Aprilia Factory RS-GP26.

Il pilota riminese ha preceduto il compagno di marca Raul Fernandez che in sella all’Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha chiuso a 0.133s dalla vetta.

Quarto tempo per Alex Marquez che in sella alla Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP ha preceduto la Honda del Team LCR del francese Johann Zarco e la KTM Factory di Pedro Acosta, quest’ultimo scivolato senza conseguenza ad inizio sessione.

Buon settimo tempo per la Honda Factory di Luca Marini. Il pilota pesarese che accusa un gap dalla vetta di soli 0.254s è davanti al leader della classifica iridata Jorge Martin (Aprilia Factory), all’iridato 2021 della MotoGP Fabio Quartararo (Yamaha Factory) e alla Ducati GP 26 del Pertamina Enduro VR46 Racing Team del romano Fabio Di Giannantonio.

Pol Espargarò che anche a Misano sostituisce l’infortunato Maverick Vinales in sella alla KTM del Team Tech3 ha chiuso 11esimo, davanti alle Ducati di Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) e Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) e alla Yamaha Pramac di Toprak Razgatlioglu.

Enea Bastianini ha chiuso 15esimo. Il pilota Red Bull KTM Tech3 è seguito dal compagno di marca Brad Binder e da Jack Miller (Yamaha Pramac, scivolato appena entrato in pista, ndr).

Sessione difficile per Pecco Bagnaia. Il pilota Ducati Factory è 18esimo a 0.993s dal team-mate Marc Marquez. Il tre volte iridato della casa di Borgo Panigale continua a faticare e a non trovare il giusto feeling con la Desmosedici GP 26.

Chiudono la classifica dei tempi Joan Mir con la Honda Factory, il rookie Diogo Moreira con la Honda del Team LCR e Alex Rins con la Yamaha Factory.

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