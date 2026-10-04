MotoGP | GP Giappone: Fernandez chiude quinto e precede Ai Ogura

Il Gran Premio del Giappone, appuntamento casalingo per il pilota SuperFile Trackhouse #79 Ai Ogura, si è concluso con una prestazione positiva per la squadra americana. Dopo aver iniziato il weekend con un quinto posto nella Sprint del sabato, il giapponese ha potuto contare sul sostegno di migliaia di tifosi accorsi a Motegi.

Raul Fernandez (#25) è arrivato in Giappone con fiducia crescente nei confronti della sua RS-GP26, dopo alcune gare complicate seguite all’ottima prestazione di Silverstone. Nella Sprint ha ottenuto l’ottava posizione, raccogliendo indicazioni incoraggianti per la gara lunga.

La domenica si è aperta con temperature fresche al Mobility Resort Motegi, ma ciò non ha fermato l’afflusso dei sostenitori di Ogura: ben 54.700 spettatori hanno popolato il circuito nella giornata di gara.

Dopo le preoccupazioni manifestate da diversi piloti MotoGP riguardo all’usura degli pneumatici durante la Sprint, Michelin ha deciso di escludere la gomma posteriore soft dalla gara sulla distanza di 24 giri. La scelta si è quindi ridotta alle mescole media e dura.

Per consentire ai team di valutare le nuove opzioni disponibili, il Warm Up mattutino è stato prolungato. Sia Ogura sia Fernandez hanno sfruttato i 20 minuti della sessione per testare le soluzioni posteriori media e dura.

Poco prima della partenza il cielo si presentava nuvoloso e le temperature restavano basse. Sulla base dei dati raccolti nel Warm Up, entrambi i piloti SuperFile Trackhouse hanno optato per la gomma anteriore media e la posteriore dura.

Allo spegnimento dei semafori Fernandez è scattato molto bene, risalendo immediatamente fino alla settima posizione al termine del primo giro. Alle sue spalle Ogura ha recuperato terreno, restando a stretto contatto con il compagno di squadra.

Già al secondo passaggio Fernandez occupava il sesto posto, con Ogura settimo. Entrambi hanno poi guadagnato un’ulteriore posizione nel corso del settimo giro.

Negli ultimi dieci giri Ogura è stato protagonista di una serrata battaglia per la sesta posizione, riuscendo infine ad avere la meglio e a portare a casa un risultato solido. Fernandez, invece, ha mantenuto un ritmo costante e senza errori per tutta la gara, tagliando il traguardo in quinta posizione.

Un bilancio positivo quindi per il team, che lascia Motegi con punti importanti per entrambi i piloti e con numerose informazioni utili in vista del prossimo appuntamento in Indonesia, in programma già la settimana successiva.

Grazie a questi risultati, la formazione statunitense occupa il terzo posto nel Campionato del Mondo Team.

Dichiarazioni Raul Fernandez Gara GP Giappone Motegi MotoGP 2026

“Come ho detto durante il weekend, sono davvero felice. È la prima volta che mi sento veramente a mio agio su una pista stop and go e mi sono sentito molto competitivo, disputando una gara davvero solida. Dal quarto giro abbiamo dovuto gestire il consumo di carburante e non è stato semplice mantenere il 100% del potenziale perché i consumi erano elevati. Tuttavia abbiamo gestito bene la situazione e sono molto soddisfatto della gara. La gomma posteriore dura si è rivelata una scelta eccellente, con prestazioni davvero positive. Sinceramente non me lo aspettavo, ma nella parte finale della corsa siamo riusciti tutti a girare sui migliori tempi e credo che sia stata la miglior soluzione portata da Michelin. Quando hai Pedro Acosta e Ai alle spalle non è facile, perché stanno guidando molto bene. Nonostante questo mi sono divertito nella lotta con entrambi. Sono rimasto concentrato, senza pensare troppo a chi avevo dietro, cercando semplicemente di migliorare i miei tempi nell’ultima fase della gara.”

Dichiarazioni Ai Ogura Gara GP Giappone Motegi MotoGP 2026

“È stato fantastico, soprattutto oggi, vedere così tante persone a Motegi rispetto agli anni passati. Io, come tutti i piloti giapponesi impegnati tra Moto2 e Moto3, ci siamo divertiti tantissimo a correre davanti a tutti questi tifosi giapponesi: è stata una bellissima esperienza. In gara puntavo a una posizione migliore. Ho fatto un buon primo giro e pensavo di poter restare con il gruppo di testa, ma il loro ritmo era davvero incredibile. Raul stava guidando molto bene nel finale, specialmente negli ultimi quattro o cinque giri, ed è stata una bella battaglia. Pensavo di avere una possibilità per attaccarlo, ma lui non ha commesso errori e stava andando fortissimo, quindi non c’è mai stata una vera occasione. In ogni caso è stata una bella lotta e mi sono divertito. Durante il weekend ci è mancata un po’ di stabilità nelle frenate più intense e credo che quello sia stato il problema principale. Inoltre, verso la fine della gara, facevo fatica a trovare una buona accelerazione in uscita di curva. Mi sono divertito, ma sicuramente non era la posizione alla quale puntavamo. Sono felice e deluso allo stesso tempo, è una sensazione contrastante. Ma ormai è andata così e adesso pensiamo alla prossima gara.”

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