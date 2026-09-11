MotoGP | GP Misano Day 1, Bezzecchi: “Marquez favorito”

Marco Bezzecchi ha chiuso al comando la prima giornata di prove del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14esimo appuntamento della MotoGP 2026 in programma al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il pilota riminese dell’Aprilia dopo il secondo tempo della mattinata ha risposto a Marc Marquez aggiudicandosi il turno delle pre-qualifiche che decidono i primi dieci che accedono direttamente alla Q2.

Il primo obiettivo è stato centrato, il ginocchio da ancora qualche problemino, ma la grinta è quella di sempre e domani prima in qualifica e poi nella Sprint Race proverà a imporre il suo ritmo, anche se vede come favorito Marc Marquez.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Misano MotoGP 2026

“Bella giornata, veloci da subito ed era il nostro obiettivo. L’obiettivo era andare direttamente in Q2 ma è stata tosta perché ci sono ancora cose da sistemare, ho tanti movimenti e la moto è molto nervosa. Il livello dimostrato da tutti è stato incredibile, Marc (Marquez) è stato velocissimo, me lo aspetto domani come favorito. La nostra moto si muove di più nelle piste dove c’è grip, con la soft soffriamo ma anche con la media. Bisogna lavorare di base con entrambe. Sicuramente per la Sprint la media è una possibilità ma è da vedere, la soft l’anno scorso si era comportata bene, bisogna lavorare sulla stabilità. Il ginocchio mi dà le stesse sensazioni del weekend scorso, è una lotta che devo portare avanti ancora un po’, oggi ho preferito prendere l’antidolorifico.”

Il venerdì di Misano conferma ancora una volta quanto Marco Bezzecchi riesca a esaltarsi sulle piste di casa, dove pubblico, ambiente e conoscenza del tracciato contribuiscono a creare un mix che spesso lo porta a esprimersi al massimo. Il fatto di aver chiuso la giornata al comando, nonostante un ginocchio che continua a non essere al 100%, è un segnale importante sia per lui sia per Aprilia, che vede nel riminese il proprio riferimento tecnico e prestazionale.

La mattinata aveva già mostrato un Bezzecchi competitivo, ma è stato nel turno decisivo delle pre‑qualifiche che il #72 ha fatto la differenza, rispondendo a un Marc Marquez particolarmente incisivo. Il livello generale della categoria, come lui stesso sottolinea, è altissimo: distacchi minimi, ritmi serrati e una competitività che non lascia margini di errore. In questo contesto, riuscire a imporsi già al venerdì significa costruire una base solida per il resto del weekend.

Foto: Michelin

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