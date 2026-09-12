Moto3 | Gp Misano: Almansa in pole, Bertelle in seconda fila
In prima fila anche Uriarte e Kelso, indietro Pini e Carraro
Moto3 GP Misano Qualifiche – David Almansa si è aggiudicato la pole position del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2026 in programma al Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Il pilota Intact GP l’ha ottenuto girando in 1:40.612, andando a cogliere la sesta pole stagionale, ottava in carriera. In prima fila con lui partiranno Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) e Joel Kelso (Honda GRYD Racing).
Seconda fila per Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), per il leader della classifica iridata Maximo Quiles (KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team) e per il nostro Matteo Bertelle (KTM LEVEL UP – MTA).
Buona la prestazione di Casey O’Gorman che aprirà la terza fila dove troviamo anche Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) e Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).
Qualifiche difficili per i nostri Guido Pini (Honda Leopard Racing) e Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers Team) che non hanno passato lo “scoglio” della Q1 e che partiranno rispettivamente dalla 21esima e 24esima casella.
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Moto3 Qualifica 2 Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|22
|David Almansa
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:40.612
|2
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|1:40.829
|+0.217
|3
|66
|Joel Kelso
|Gryd Racing
|1:41.009
|+0.397
|4
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:41.111
|+0.499
|5
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:41.127
|+0.515
|6
|18
|Matteo Bertelle
|Level Up - Mta
|1:41.384
|+0.772
|7
|67
|Casey O'gorman
|Sic58 Squadra Corse
|1:41.426
|+0.814
|8
|27
|Rico Salmela
|Red Bull Ktm Tech3
|1:41.506
|+0.894
|9
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:41.556
|+0.944
|10
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|1:41.568
|+0.956
|11
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:41.789
|+1.177
|12
|6
|Ryusei Yamanaka
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|1:41.803
|+1.191
|13
|78
|Joel Esteban
|Level Up - Mta
|1:41.809
|+1.197
|14
|97
|Marco Morelli
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:41.966
|+1.354
|15
|8
|Eddie O'shea
|Gryd Racing
|1:41.971
|+1.359
|16
|9
|Veda Pratama
|Honda Team Asia
|1:42.041
|+1.429
|17
|54
|Jesus Rios
|Rivacold Snipers Team
|1:42.232
|+1.620
|18
|13
|Hakim Danish
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|1:42.407
|+1.795
Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Qualifica 2
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