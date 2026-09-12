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Moto3 | Gp Misano: Almansa in pole, Bertelle in seconda fila

In prima fila anche Uriarte e Kelso, indietro Pini e Carraro

di Alessio Brunori12 Settembre, 2026
Moto3 | Gp Misano: Almansa in pole, Bertelle in seconda filaMoto3 | Gp Misano: Almansa in pole, Bertelle in seconda fila

Moto3 GP Misano Qualifiche – David Almansa si è aggiudicato la pole position del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2026 in programma al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il pilota Intact GP l’ha ottenuto girando in 1:40.612, andando a cogliere la sesta pole stagionale, ottava in carriera. In prima fila con lui partiranno Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) e Joel Kelso (Honda GRYD Racing).

Seconda fila per Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), per il leader della classifica iridata Maximo Quiles (KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team) e per il nostro Matteo Bertelle (KTM LEVEL UP – MTA).

Buona la prestazione di Casey O’Gorman che aprirà la terza fila dove troviamo anche Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) e Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

Qualifiche difficili per i nostri Guido Pini (Honda Leopard Racing) e Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers Team) che non hanno passato lo “scoglio” della Q1 e che partiranno rispettivamente dalla 21esima e 24esima casella.

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Moto3 Qualifica 2 Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 22 David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:40.612
2 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo 1:40.829 +0.217
3 66 Joel Kelso Gryd Racing 1:41.009 +0.397
4 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:41.111 +0.499
5 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:41.127 +0.515
6 18 Matteo Bertelle Level Up - Mta 1:41.384 +0.772
7 67 Casey O'gorman Sic58 Squadra Corse 1:41.426 +0.814
8 27 Rico Salmela Red Bull Ktm Tech3 1:41.506 +0.894
9 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:41.556 +0.944
10 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:41.568 +0.956
11 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:41.789 +1.177
12 6 Ryusei Yamanaka Aeon Credit - Mt Helmets - Msi 1:41.803 +1.191
13 78 Joel Esteban Level Up - Mta 1:41.809 +1.197
14 97 Marco Morelli Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:41.966 +1.354
15 8 Eddie O'shea Gryd Racing 1:41.971 +1.359
16 9 Veda Pratama Honda Team Asia 1:42.041 +1.429
17 54 Jesus Rios Rivacold Snipers Team 1:42.232 +1.620
18 13 Hakim Danish Aeon Credit - Mt Helmets - Msi 1:42.407 +1.795

Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Qualifica 2

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