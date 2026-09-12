Moto3 | Gp Misano: Almansa in pole, Bertelle in seconda fila

Moto3 GP Misano Qualifiche – David Almansa si è aggiudicato la pole position del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2026 in programma al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il pilota Intact GP l’ha ottenuto girando in 1:40.612, andando a cogliere la sesta pole stagionale, ottava in carriera. In prima fila con lui partiranno Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) e Joel Kelso (Honda GRYD Racing).

Seconda fila per Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), per il leader della classifica iridata Maximo Quiles (KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team) e per il nostro Matteo Bertelle (KTM LEVEL UP – MTA).

Buona la prestazione di Casey O’Gorman che aprirà la terza fila dove troviamo anche Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) e Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

Qualifiche difficili per i nostri Guido Pini (Honda Leopard Racing) e Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers Team) che non hanno passato lo “scoglio” della Q1 e che partiranno rispettivamente dalla 21esima e 24esima casella.

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