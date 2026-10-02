MotoGP | GP Giappone Day 1, Bezzecchi: “Troppo aggressivo in frenata” [VIDEO]

Marco Bezzecchi ha chiuso il Day 1 del GP del Giappone a Motegi con sensazioni positive. Il pilota Aprilia è stato protagonista di una giornata solida, mostrando competitività sia sul passo gara sia sul giro secco, anche se le gomme più dure portate dalla Michelin non hanno aiutato nel time-attack.

Nonostante un avvio incoraggiante, il riminese ritiene che ci siano ancora margini di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda la frenata. Alla fine ha chiuso con il quarto tempo, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Giappone Motegi MotoGP 2026

“È stato un buon venerdì. Sia stamattina che oggi pomeriggio siamo stati abbastanza veloci, sia in termini di passo che nel time attack. Devo dire che il time attack qua me lo aspettavo molto più esplosivo, invece la soft che ci hanno portato alla fine è molto dura, quindi non c’è quel grip in più che mi immaginavo con l’asfalto nuovo, come speravo, ecco. È un po’ meno, però alla fine la moto si guida bene. Dobbiamo ancora migliorare un po’ ovviamente, però un buon inizio. La soft è vero, è una soft più dura rispetto all’anno scorso, infatti, come ho detto prima, non è che ci sia quel fantastico grip nel time attack… però allo stesso tempo questa è una pista molto severa nel centro e ci sono tante accelerazioni, quindi la soft è da vedere. È sempre un po’ troppo presto il venerdì per farsi delle idee chiare, diciamo. Ci sono un po’ di spunti, però non c’è ancora un’idea.”

Arriva poi il paragone con il team-mate nonché leader della classifica iridata Jorge Martin: “Martin è molto, molto efficace nel T4. Io non sono andato male, ma Martin è andato un po’ meglio di me in quel settore. Lui è molto, molto bravo a fare l’ultima variante, quindi quel curvone a sinistra dove si lancia molto forte. Per quanto riguarda le staccate, stiamo faticando un pochino in generale perché, appunto, con questo asfalto ci aspettavamo tutti molto grip. La verità è che l’asfalto è bello, è tiratissimo, ha un discreto grip, ma ci hanno portato delle gomme molto dure e quindi per farle lavorare ci vuole tempo e ci vuole un modo di guidare che ancora non è proprio il mio: io sono un po’ forse troppo aggressivo in frenata, invece bisogna essere più dolci e ci devo lavorare un po’.”





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