MotoGP | GP Giappone Day 1, Bastianini “vola” in Q2: “Abbiamo fatto uno step importante” [VIDEO]

Enea Bastianini può guardare con soddisfazione alla prima giornata del GP del Giappone. Sul tracciato di Motegi, il pilota riminese della KTM è riuscito a conquistare l’accesso diretto in Q2 grazie a un’ottima quinta posizione nelle pre-qualifiche, un risultato che rappresenta un’importante iniezione di fiducia dopo diversi weekend vissuti sul filo dei decimi e della top ten.

Il romagnolo ha sottolineato proprio il valore del risultato ottenuto al termine del Day 1, evidenziando quanto sia importante evitare il passaggio dalla Q1. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 Gp Giappone Motegi MotoGP 2026

“Anche se all’ultimo minuto ce l’abbiamo fatta ad entrare direttamente in Q2. Ultimamente eravamo sempre lì borderline e infatti sempre verso l’11esimo posto e invece oggi questa quinta posizione sicuramente aiuta, essere già in Q2 ci aiuta molto. Sono contento che abbiamo fatto un bel lavoro e credo che abbiamo fatto un bel uno bello step stamattina.

Stamattina era veramente difficile, le condizioni erano critiche, non c’era tanto grip, c’era quella pioggerellina che dava un po’ fastidio. Mentre invece oggi pomeriggio col sole siamo migliorati, sono rientrato e ho cercato di di mettermi a posto. Sono tornato indietro su alcune cose che avevo fatto alla moto, sul setup e tutto e e alla fine ho ritrovato quella sensazione che ho avuto un po’ anche a Misano e sono stato abbastanza veloce.

La cosa che ho notato è che solitamente quando torniamo al box e poi usciamo, ci cala veramente tanto la gomma e non usiamo tanto la soft. Invece oggi non è stato così e con le gomme usate ho fatto il mio miglior tempo all’ultimo giro, quindi questo sicuramente ci aiuta. È un problema che solitamente affrontiamo un po’ in tutte le piste, qua di meno. Il grip non è non è eccezionale in pista, è buono ma non è non è incredibile, però il consumo sembra buono, quindi questo è molto positivo per la gara. Gomma soft per la gara, prima del weekend non lo avrei detto, invece come detto prima ho fatto il tempo con abbastanza giri sulla gomma.”





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