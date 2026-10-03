MotoGP | Gp Giappone Sprint Race: domina Marquez, Moreira porta la Honda sul podio

MotoGP Sprint Race Gp Giappone Motegi – Marc Marquez ha dominato la Sprint Race del GP del Giappone, sedicesima tappa del del Mondiale MotoGP 2026, corso al Mobility Resort Motegi.

Il nove volte iridato della Ducati che partiva dalla prima fila, secondo tempo, ha preso subito il comando della gara senza più lasciarlo sino alla bandiera a scacchi.

Ha provato a resistergli Jorge Martin con l’Aprilia, ma “Martinator” ha perso anche la seconda posizione dopo aver toccato il “verde” fuori dal cordolo all’ultimo giro alla curva 10.

La seconda posizione è andata quindi ad uno splendido Diogo Moreira su Honda del Team LCR di Lucio Cecchinello, che fino all’ultima curva ha provato ad attaccare Enea Bastianini (KTM Tech3), con il riminese che ha commesso lo stesso errore di Martin, toccando il verde oltre il cordolo in uscita di curva. Primo podio per il rookie brasiliano.

Ricapitolando dietro al vincitore Marc Marquez hanno chiuso Diogo Moreira (al suo primo podio Sprint, ndr), Jorge Martin ed Enea Bastianini, anche se sotto alla bandiera a scacchi dietro a Marquez erano passati Martin, Bastianini e Moreira. Con questa vittoria, la 22esima in una Sprint, (settima della stagione, ndr) Marquez si porta a soli 7 punti da Martin in Campionato. Per la Ducati quarta vittoria su quattro Sprint disputate a Motegi.

Quinto al traguardo l’idolo di casa Ai Ogura su Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, che ha preceduto uno “spento” Marco Bezzecchi, con quest’ultimo che ha pagato la scelta della gomma posteriore media, unico di vertice a fare questa scelta.

A punti anche Johann Zarco su Honda LCR, Raul Fernandez sulla seconda Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team e Fabio Quartararo su Yamaha Factory.

Decima piazza per Fermin Aldeguer (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP), che ha preceduto i nostri Luca Marini (Honda Factory) e Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team).

Si è ritirato Pecco Bagnaia nel corso dell’ultimo giro con la gomma posteriore letteralmente distrutta, problema che sembra aver avuto anche l’Aprilia di Martin.

La gomma distrutta di Pecco Bagnaia nella Sprint Race di Motegi

Fuori al primo giro Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, con quest’ultimo che ha compiuto un vero e proprio strike nel corso del primo giro. Si temeva per “Diggia” che era salito sull’ambulanza, ma alla fine nessuna frattura per il romano della Ducati.

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