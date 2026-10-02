MotoGP | GP Giappone Day 1, Marquez: “Siamo tornati al livello di Misano”

Marc Marquez ha archiviato la prima giornata del Gran Premio del Giappone con sensazioni decisamente positive. Sul nuovo asfalto di Motegi, il nove volte iridato ha ritrovato un feeling che gli mancava da diverse gare, tornando a livelli di competitività simili a quelli mostrati prima della parentesi austriaca. Una giornata incoraggiante, dunque, ma che lascia aperti diversi interrogativi in vista delle qualifiche e delle gare del weekend.

Al termine delle sessioni del venerdì, lo spagnolo si è detto soddisfatto del lavoro svolto e delle indicazioni raccolte in pista. Il #93 della Ducati ha però sottolineato come il livello della concorrenza sia estremamente elevato. Con il nuovo manto d’asfalto, i tempi si sono notevolmente abbassati e le differenze tra i piloti sono minime, un aspetto che potrebbe rendere particolarmente complicata la giornata di sabato. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Giappone Motegi MotoGP 2026

“Qui siamo tornati al livello tipo quello di Misano e delle gare precedenti all’Austria. Sono contento perché il feeling era buono. È anche vero che siamo tutti molto vicini e che tutti vanno molto veloce con questo asfalto nuovo, perché il grip è molto alto. Domani sarà sarà dura nelle qualifiche perché si spinge tanto e si andrà molto forte.

Oggi ho lavorato più con la gomma media, mi trovavo bene, lavoravo bene, mi sentivo a posto. La soft è diversa, l’ho usata solo per il time attack, ma domani devo lavorare un pò con la soft per capire come come va. Oggi mi sono concentrato di più con la media, domani sulla soft.

Sul giro secco sarà sarà interessante, perché qui è molto difficile fare un giro perfetto. Ci sono tante staccate forti e sarà importante essere in prima fila, ma sarà difficile. Per quanto riguarda il lavoro sulla leva del freno stanno provando a capire esattamente dove è la mia posizione del dito per capire per il futuro diverse cose.”





3.8/5 - (18 votes)