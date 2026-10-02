MotoGP | GP Giappone Day 1, Alex Marquez: “Guido in modo naturale”

Alex Marquez è stato il grande protagonista della prima giornata di prove del GP del Giappone a Motegi, 16esimo appuntamento della MotoGP 2026.

Lo spagnolo ha chiuso il venerdì firmando il nuovo record della pista, confermando l’ottimo stato di forma mostrato nelle ultime settimane e un feeling con la moto che, su un tracciato storicamente complicato per lui, sembra aver raggiunto livelli particolarmente elevati.

Il pilota del Team Gresini ha evidenziato come uno degli elementi chiave del salto di qualità sia rappresentato dal comportamento della Michelin, che gli sta permettendo di guidare con maggiore naturalezza e sicurezza. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 GP Giappone Motegi MotoGP 2026

“L’anno scorso qui ho fatto molta fatica, ma quest’anno, fin dall’inizio, con la carcassa nuova della Michelin le cose sono diverse. La nuova gomma ci aiuta a non avere troppi problemi di bloccaggio all’anteriore, quindi riesco a guidare la moto molto meglio. Fin dal primo momento mi sono sentito a mio agio: non sono al limite, guidare mi viene in modo naturale. Questo è l’aspetto più importante e ne sono contento. Per domani dobbiamo migliorare ancora un po’ il ritmo, ma siamo a buon punto. Ci mancano solo pochi dettagli su cui lavorare per la gara.”

Il confronto con gli avversari e la scelta delle gomme

“L’anno scorso le Aprilia sono andate molto forti su questo tracciato. In teoria è una pista dove fanno un po’ meno fatica e infatti sono lì, molto vicine. Anche la KTM funziona molto bene: lo abbiamo visto in Austria, ma là c’era solo Pedro (Acosta), qui invece sia Pedro che Enea (Bastianini) sono lì vicini. La moto comunque funziona. Sarà un weekend molto aperto, in cui un decimo o un decimo e mezzo può fare la differenza tra essere in prima fila o in terza. Per questo bisognerà prestare molta attenzione. Per quanto riguarda gli pneumatici, la moto risponde bene: siamo tornati ad avere le gomme standard di sempre e questo ci aiuta. A Silverstone e in Austria avevamo fatto fatica con la carcassa speciale, ma ora che siamo tornati a quella standard è tutto più sotto controllo. Oggi non ho fatto tanti giri con la gomma morbida posteriore: ho preferito seguire il piano di lavoro abituale provando la media, mentre domani lavorerò di più con la soft. Con la media non è andata male, mentre con la soft ho notato che il livello di grip era molto alto; bisognerà vedere come calerà durante la gara. È ancora tutto da valutare, ma abbiamo già raccolto molte informazioni utili dalla media.”





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