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MotoGP | GP Giappone 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal Mobility Resort Motegi

di Alessio Brunori3 Ottobre, 2026
MotoGP | GP Giappone 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)MotoGP | GP Giappone 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

Diretta Sprint Race GP Giappone Motegi MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Motegi per la diretta della Sprint Race del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento della MotoGP 2026.

A partire dalle 08:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara Sprint.

La pole position è andata a Jorge Martin su Aprilia Factory, che ha avuto la meglio sui connazionali Marc Marquez (Ducati Factory) e Pedro Acosta (KTM Factory). Per Martin anche il nuovo record della pista giapponese, 1:42.371.

Seconda fila per Marco Bezzecchi, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Terza fila per Enea Bastianini, Raul Fernandez e per il rookie Diogo Moreira. Quarta fila per Johann Zarco, Ai Ogura e Fabio Quartararo.

Indietro Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli e Luca Marini che non sono riusciti a passare la Q1. Il tre volte iridato della Ducati scatterà dalla 13esima casella, subito davanti all’italo-brasiliano, mentre il pesarese della Honda partirà dalla 16esima posizione.

Jorge Martin, pole da record a Motegi

DIRETTA SPRINT RACE GP GIAPPONE MOTEGI DALLE 08:00

Foto: Michelin

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