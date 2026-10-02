MotoGP | GP Giappone Day 1, Acosta: “Aprilia e Ducati restano un passo avanti”

Un venerdì in crescita, costruito passo dopo passo attraverso importanti modifiche al setup della KTM quello di Pedro Acosta al Mobility Resort di Motegi.

Il pilota della KTM, che al Red Bull Ring ha vinto la prima gara in Top Class, ha chiuso il Day 1 del GP del Giappone con sensazioni positive, soprattutto dopo aver trovato una direzione tecnica differente rispetto a quella utilizzata nelle ultime gare. Lo spagnolo ha evidenziato progressi in frenata e una migliore competitività generale, pur riconoscendo che c’è ancora del lavoro da fare in alcuni settori del tracciato di Motegi.

Analizzando la giornata, Acosta ha spiegato come la KTM abbia incontrato inizialmente alcune difficoltà legate alle caratteristiche della pista giapponese. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP il #37 della casa di Mattighofen.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 1 GP Giappone Motegi MotoGP 2026

“Alla fine, in Austria è vero si fa tutto in staccata, e anche la gomma posteriore un po’ diversa non aiuta tantissimo. E’ vero che la frenata qui è più controllata e facciamo un po’ di fatica nel terzo settore, alla curva sei. Ma il resto sembra andare bene, per questo dobbiamo lavorare. Sono veramente contento per Enea (Bastianini, autore del quinto tempo, ndr) che è andato veramente veloce, è positivo che ci sia un altro supporto. Abbiamo cambiato molto la moto rispetto a questa mattina, perché l’assetto dell’Austria non funzionava qui. Dopo aver usato diversamente il freno e cambiando di setup per staccare di meglio, sembra che la situazione sia migliorata. Per domani dobbiamo cercare di essere un po’ più veloci a centro curva , ma della la frenata e del grip sono veramente contento.

Abbiamo fatto il primo run delle prove con la media posteriore ed è andata bene. Dopo abbiamo fatto la prova comparativa con la morbida posteriore, e anche quella ha lavorato bene. Il grip è molto più alto rispetto all’anno scorso e la gomma posteriore morbida sembra avere un po’ più di durata. Per questo penso che dovremo valutare bene dopo la Sprint Race cosa fare per la gara di domenica.”

SI è parlato poi del Campionato e il pilota di Mazarron sembra frenare gli entusiasmi: “Sono ancora veramente lontano. Alla fine Bezzecchi è andato veramente veloce l’anno scorso in Indonesia, e anche in Australia, e ha vinto in Portogallo e poi a Valencia. Per questo devo cercare di stare vicino alla Top3 del mondiale e provare, se possibile, a recuperare un po’ di punti su ‘Bez’, ma al momento Aprilia e Ducati sono un po’ più veloci di noi in termini di velocità generale.”





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