MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP del Giappone 2026 a Motegi

MotoGP Gp Giappone Motegi MotoGP 2026 – La MotoGP lascia l’Europa per la prime delle cinque gare extra-europee. Si inizia in Giappone a Motegi, poi sarà la volta dell’Indonesia, seguita da Australia e Malesia. Arriva poi la tappa del Qatar prima di tornare in Europa per le ultime due gare della stagione, Portimao e Valencia.

E’ Jorge Martin a presentarsi al via della tournée asiatica e oceanica da leader del Campionato, forte di 12 punti di vantaggio sul campione in carica Marc Marquez. I primi tre della graduatoria sono racchiusi in appena 42 lunghezze, poco più del bottino disponibile in un singolo weekend di gara. E alle loro spalle c’è anche un quarto protagonista in grande crescita che continua a ridurre il distacco. Cinque Gran Premi in sei settimane: lo spettacolo è pronto a entrare nel vivo.

La sfida al vertice: Martin contro Marquez

Grazie alla vittoria nella Sprint e al secondo posto ottenuto in gara nell’ultimo appuntamento, Martin arriva in Giappone in una situazione completamente diversa rispetto a un anno fa. Nel 2025, infatti, il weekend di Motegi si trasformò in un incubo dopo il contatto con il compagno di squadra Marco Bezzecchi nella Sprint, incidente che gli causò la frattura della clavicola. Questa volta lo spagnolo sbarca in Giappone da leader del Mondiale e da vincitore dell’edizione 2023 del GP nipponico, con l’obiettivo di conquistare il secondo successo stagionale.

Per Marquez, invece, Motegi rappresenta un luogo speciale. Proprio qui, dodici mesi fa, completò uno dei ritorni più straordinari della storia dello sport conquistando il suo settimo titolo mondiale in Top Class, nono in carriera dopo anni segnati dagli infortuni. Oggi il contesto è differente: nel 2026 ha raccolto soltanto cinque podi domenicali, ma tutti si sono trasformati in vittorie. A questi si aggiungono anche sei successi nelle Sprint. Da una parte la costanza di rendimento, dall’altra la velocità pura: due campioni straordinari pronti a giocarsi tutto faccia a faccia.

Gli inseguitori: Bezzecchi e Acosta credono ancora nel titolo

Terzo in campionato, Marco Bezzecchi resta pienamente in corsa nonostante i 42 punti da recuperare a Martin. La fase finale della stagione fu determinante per il suo successo nel 2025 e anche quest’anno le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per le sue ambizioni iridate. Dopotutto, proprio dal GP del Giappone in avanti raccolse uno dei migliori bottini di punti dello scorso anno.

Occhi puntati anche su Pedro Acosta, sempre più minaccia concreta per i primi. Lo spagnolo arriva da cinque piazzamenti consecutivi nella top five, tre dei quali conclusi sul podio, fino alla prima vittoria della sua carriera in MotoGP ottenuta nell’ultimo appuntamento di casa al Red Bull Ring. I 72 punti di ritardo sono tanti, ma il talento KTM ha già dimostrato in passato di saper cambiare marcia nella seconda metà del campionato. A Motegi, durante la stagione da rookie, sfiorò il suo primo trionfo nella classe regina. Riuscirà a ripetersi e vincere ancora? Come ama ricordare lui stesso, in questa corsa al titolo non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare.

Il sogno di casa: Ogura ci prova a Motegi

Il doppio quarto posto ottenuto in Austria ha riportato entusiasmo nel box di Ai Ogura, che si presenta al Gran Premio di casa in ottima forma. Dopo non essere riuscito a gareggiare la domenica a Motegi nel 2025, il giapponese vuole riscattarsi davanti ai propri tifosi, che si aspettano molto da lui dopo le grandi prestazioni offerte nel corso del 2026.

Poco più avanti in classifica c’è Fabio Di Giannantonio, distante appena quattro punti da Acosta. Tuttavia, l’assenza dalla top five negli ultimi quattro Gran Premi rende necessario un cambio di passo immediato se vuole continuare a essere protagonista nella lotta per il podio e per le posizioni che contano.

I precedenti di Motegi

Tra i piloti che hanno buoni ricordi della pista giapponese figurano Raul Fernandez e Alex Marquez, entrambi tra i primi dieci nell’edizione precedente. Nono in campionato è invece Francesco Bagnaia, vincitore di entrambe le gare disputate a Motegi nel 2025. Nonostante il piemontese abbia ridimensionato le aspettative in vista del weekend, un due volte campione del mondo non può mai essere escluso dalla lista dei favoriti.

Anche Fermin Aldeguer, attualmente decimo nella generale, spera di ritrovare slancio proprio nel momento più intenso e cruciale della stagione.

Honda e Yamaha davanti al pubblico di casa

Per i costruttori giapponesi il weekend di Motegi rappresenta sempre un appuntamento speciale. In casa Honda, Luca Marini è il pilota di riferimento del marchio, mentre Diogo Moreira punta a ritrovare la top ten dopo alcune gare complicate. Johann Zarco, invece, cerca il secondo doppio piazzamento consecutivo tra i primi dieci.

I tifosi locali potranno inoltre sostenere Takaaki Nakagami, presente come wildcard. Honda può guardare con fiducia a Motegi dopo il podio conquistato nel 2025 da Joan Mir, anche se lo spagnolo quest’anno è assente per motivi di salute e sarà sostituito da Somkiat Chantra.

Nel box Yamaha, Fabio Quartararo arriva da un GP d’Austria più incoraggiante di quanto raccontino i risultati finali. Anche Alex Rins, Jack Miller e Toprak Razgatlioglu sono chiamati a conquistare punti importanti nel ritorno in Giappone.

Meteo Gp Giappone Motegi MotoGP 2026

Al momento le previsioni danno meteo variabile venerdì e sabato e pioggia alla domenica ma solo dopo le gare

Info Gp Giappone Motegi MotoGP 2026

Situato su un posto montano di grande bellezza, nel distretto di Kanto, il circuito giapponese di Twin Ring Motegi possiede un ovale di 2,5 km e una pista classica di una lunghezza di 4,8 km disegnata secondo le norme internazionali. Costruito dalla Honda come laboratorio di prove delle loro differenti produzioni nell’agosto 1997, il circuito di Twin Ring è diventato dal 1999 lo scenario di un Gran Premio del Campionato del Mondo, mentre il tracciato ovale ha permesso di introdurre nel paese le competizioni automobilistiche di ispirazione americana.

Il circuito di Motegi attrae durante l’anno gli amanti del motore, dato che il suo gigantesco recinto ospita il Museo Honda, che esibisce in maniera permanente moto e automobili da competizione di tutte le epoche. Inoltre, questo complesso sportivo si completa con una scuola guida, piste di dirt-trarck e go-kart, hotel, ristorante, negozi e altri servizi che impiegano attualmente 300 persone.

Orari Gp Giappone Motegi MotoGP 2026

Venerdì 2 ottobre

Prove Libere 1 Moto3 02:00-02:35

Prove Libere 1 Moto2 02:50-03:30

Prove Libere 1 MotoGP 03:45-04:30

Prove Moto3 06:15-06:50

Prove Moto2 07:05-07:45

Prove MotoGP 08:00-09:00

Sabato 3 ottobre

Prove Libere 2 Moto3 01:40-02:10

Prove Libere 2 Moto2 02:25-02:55

Prove Libere 2 MotoGP 03:10-03:40

Q1 MotoGP 03:50-04:05

Q2 MotoGP 04:15-04:30

Q1 Moto3 05:45-06:00

Q2 Moto3 06:10-06:25

Q1 Moto2 06:40-06:55

Q2 Moto2 07:05-07:20

Sprint Race MotoGP 08:00 (12 giri)

Domenica 4 ottobre

Warm – Up MotoGP: 02:40-02:50

Gara Moto3: 04:00

Gara Moto2: 05:15

Gara MotoGP: 07:00 (24 giri)

Dove vedere il Gp del Giappone a Motegi

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre la differita delle gare delle tre classi la domenica (Moto3 ore 11:00, Moto2 ore 12:15 e MotoGP ore 14:00).

5/5 - (2 votes)