MotoGP | GP Giappone, Marini: “Speciale correre con questi colori”

Decorata con la storica livrea ispirata alla Honda RC181, la prima moto della Casa giapponese a competere nella classe regina, la Honda di Luca Marini si è presentata a Motegi con un look speciale davanti ai dipendenti Honda HRC e ai tifosi giapponesi. Il weekend si è concluso con segnali incoraggianti per il pilota pesarese, protagonista di una gara solida dopo un inizio particolarmente complicato.

Un Warm Up prolungato, reso necessario dal ritiro della gomma posteriore morbida, ha offerto al team Honda HRC Castrol un’ulteriore occasione per raccogliere dati e perfezionare il set-up in vista della corsa di 24 giri.

In pista con un casco celebrativo realizzato per accompagnare la livrea speciale, Marini è scattato bene al via, inserendosi fin dalle prime curve nella lotta per la top ten. La sua ormai consueta costanza gli ha permesso di mantenere un ritmo regolare e approfittare degli errori e delle difficoltà degli avversari diretti.

Nel finale, il numero 10 ha dato vita a un acceso duello con Brad Binder, difendendo con determinazione la propria posizione fino alla bandiera a scacchi. Il decimo posto finale gli ha consentito di chiudere come miglior pilota Honda al traguardo e di archiviare un fine settimana difficile con sensazioni decisamente più positive rispetto a quelle emerse nelle prime giornate.

Dichiarazioni Luca Marini Gara GP Giappone Motegi MotoGP 2026

“Il nostro weekend non è iniziato nel migliore dei modi, quindi chiudere con un decimo posto ci permette di andare a Mandalika con almeno un po’ di sorriso. Non è stata una gara straordinaria, ma considerando come era iniziato il fine settimana dimostra che il team sta lavorando bene per recuperare la nostra situazione. Portiamo a casa altri punti in vista di un circuito come Mandalika, che mi piace molto e dove la moto ha funzionato bene in passato. Sicuramente il momento più bello del weekend sono stati gli splendidi colori che avevamo sulla moto oggi, è stato davvero speciale poterli sfoggiare.”

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