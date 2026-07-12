MotoGP | GP Germania, Fernandez: “Sono veramente contento”

Raul Fernandez si è detto molto soddisfatto del podio ottenuto al Sachsenring, dove si è corso il Gran Premio di Germania, 11esimo appuntamento della MotoGP 2026.

Il centauro del Trackhouse MotoGP Team Aprilia ha chiuso la gara in terza posizione alle spalle di Marc Marquez e del suo team-mate Ai Ogura, un risultato inaspettato anche per le non perfette condizioni fisiche del #25 dell’Aprilia. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Raul Fernandez Gara Gp Germania Sachsenring MotoGP 2026

“Sono ancora lontano in classifica! Sono veramente contento, ringrazio Edu, il mio fisioterapista perché ieri ho avuto uno strappo alla schiena, ieri abbiamo fatto solo trattamento. Questa mattina quando mi sono svegliato mi riuscivo a muovere. Ringrazio il team di fisioterapia del circuito che fanno tanto per noi. Non abbiamo toccato niente sulla moto da Barcellona perché mi sento bene, abbiamo cercato qualcosa sulla parte anteriore che mi dà tanto feedback e mi fa guidare forte. Oggi non ne avevo più di Ai (Ogura, suo team-mate, ndr), non avrei mai pensato di fare podio qua. Lottare con lui è difficile perché è poco pesante e ha sempre qualcosa di più. Se lui fa dieci giri vicino a Marc, forse alla fine lo può attaccare.”

La gara del GP di Germania MotoGP 2026 ha rappresentato una delle migliori prestazioni stagionali di Raul Fernandez, capace di conquistare un podio prezioso in condizioni fisiche tutt’altro che ideali. Il terzo posto al Sachsenring, uno dei tracciati più tecnici e impegnativi del calendario, conferma la crescita del pilota spagnolo e la competitività dell’Aprilia RS‑GP26, sempre più protagonista nella lotta al vertice.

Fernandez ha corso una gara intelligente, gestendo il ritmo e sfruttando al massimo il potenziale della sua moto. Il fatto che non abbia toccato il setup dalla gara di Barcellona è un dettaglio significativo: il #25 ha trovato un equilibrio tecnico che gli permette di guidare con fiducia, soprattutto sull’anteriore, la parte della moto che gli dà il feedback necessario per essere veloce nei punti più complessi del Sachsenring.

Il riferimento allo strappo alla schiena accusato il giorno precedente aggiunge ulteriore valore al risultato. Fernandez ha ringraziato il suo fisioterapista e il team medico del circuito, sottolineando quanto il lavoro svolto nelle ultime ore sia stato decisivo per permettergli di scendere in pista in condizioni accettabili. Il fatto che al mattino riuscisse a muoversi con più facilità è stato il primo segnale positivo di una giornata poi trasformata in un podio inatteso.

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