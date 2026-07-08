MotoGP | GP Germania, Marquez: “Al Sachsenring scenario diverso da Assen”

Marc Marquez è il “Re” indiscusso del Sachsenring, tracciato che questo weekend ospiterà il Gran Premio di Germania, undicesima tappa della MotoGP 2026 e anche giro di boa del Motomondiale.

Il nove volte iridato della Ducati vanta un palmarès di ben 9 vittorie complessive nella classe regina, di cui 8 conquistate consecutivamente. Sebbene la sfida si preannunci estremamente accesa, il #93 della casa di Borgo Panigale sa di poter contare su un feeling unico con questo layout.

Il Factory Team di Borgo Panigale approda in terra tedesca sulla scia dell’entusiasmo travolgente del World Ducati Week (WDW). L’edizione di quest’anno è entrata di diritto nella storia come la più straordinaria di sempre, registrando oltre 118 mila presenze: un evento spettacolare e un bagno di folla indimenticabile per festeggiare al meglio il prestigioso traguardo dei 100 anni di storia di Ducati.

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“Ad Assen sapevamo fin dall’inizio che avremmo dovuto stringere i denti e soffrire, ma siamo comunque riusciti a gestire la situazione e a portare a casa punti importanti per il Campionato. Qui al Sachsenring lo scenario è diverso: dal punto di vista fisico farò sicuramente fatica, ma la conformazione di questo tracciato richiede un minor dispendio di energie. Possiamo essere subito nella scia dei più veloci.”

Il ritorno di Marc Marquez al Sachsenring è uno dei momenti più attesi del weekend tedesco. Il tracciato di Chemnitz è da sempre il suo regno personale: nove vittorie nella classe regina, otto delle quali consecutive, rappresentano un dominio che nessun altro pilota può vantare su un singolo circuito. Il Sachsenring è diventato sinonimo di Marquez, un luogo dove il #93 ha scritto alcune delle pagine più iconiche della sua carriera.

Il layout del circuito, corto, tortuoso e quasi completamente sinistrorso, si adatta perfettamente allo stile di guida del catalano. Le curve a sinistra, che si susseguono in modo quasi ipnotico, premiano chi riesce a mantenere un ritmo costante e una sensibilità estrema sull’anteriore. Marquez, anche nei momenti più difficili della sua carriera, ha sempre trovato qui un’armonia particolare, un feeling che gli permette di essere immediatamente competitivo.

Arriva in Germania dopo un weekend complicato ad Assen, dove ha dovuto stringere i denti per portare a casa punti preziosi. Le sue parole lo confermano: sapeva che sarebbe stato necessario soffrire, ma ha gestito la situazione con intelligenza. Il Sachsenring, invece, rappresenta un contesto completamente diverso. Pur non essendo al massimo della forma fisica, Marquez sa che questo tracciato richiede meno dispendio energetico rispetto ad altri circuiti più impegnativi dal punto di vista muscolare.

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