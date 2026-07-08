MotoGP | GP Germania, Bagnaia: “Affrontiamo il weekend con la massima determinazione”

Pecco Bagnaia dopo aver vissuto grandissime emozioni prima per essere diventato papà e poi per essere stato acclamato dai tifosi al World Ducati Week, torna in pista al Sachsenring per l’undicesima tappa della MotoGP 2026, che segna anche il giro di boa del Campionato.

La pista non piace particolarmente al pilota di Chivasso che però ha vinto nel 2024 ed è andato a podio nella scorsa stagione. Bagnaia punta a dimenticare il ritiro di Assen e a tornare a lottare per la vittoria.

Ducati vanta su questa pista uno straordinario poker di vittorie: a partire dal primo storico trionfo firmato da Casey Stoner nel 2008, passando per il successo di Jorge Martin nel 2023, la splendida affermazione di Francesco Bagnaia nel 2024, fino al trionfo firmato da Marc Marquez nel 2025

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview Gp Germania Sachsenring MotoGP 2026

“Il fine settimana ad Assen è stato complicato e aver chiuso la domenica con un ritiro mi è dispiaciuto molto, soprattutto per il lavoro fatto con la squadra. Il Sachsenring non rientra storicamente tra le mie piste preferite, ma affrontiamo questo weekend con la massima determinazione. Sarà importantissimo centrare un bel risultato per chiudere al meglio questa prima parte di stagione prima della pausa estiva.”

Il ritorno in pista di Pecco Bagnaia al GP di Germania MotoGP 2026 arriva in un momento particolare della sua stagione e della sua vita. Le emozioni vissute nelle ultime settimane, la nascita del primo figlio e l’abbraccio oceanico del pubblico del World Ducati Week, hanno dato al pilota di Chivasso una carica emotiva enorme, ma ora è tempo di tornare a concentrarsi sul Mondiale, dove ogni punto può fare la differenza.

Il Sachsenring è una pista che Bagnaia conosce bene e che, pur non essendo tra le sue preferite, gli ha regalato soddisfazioni importanti. La vittoria del 2024 e il podio del 2025 dimostrano che, quando riesce a trovare il giusto equilibrio, Pecco può essere competitivo anche su un tracciato così particolare. Con i suoi 3.671 metri, il circuito tedesco è uno dei più corti e più tecnici del calendario, caratterizzato da una sequenza di curve a sinistra che mette sotto stress fisico e mentale i piloti. È una pista che richiede fluidità, precisione e una gestione perfetta delle gomme, soprattutto nel settore centrale.

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