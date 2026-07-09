MotoGP | Gp Germania: i dati Brembo per il Sachsenring

Brembo GP Germania Sachsenring MotoGP 2026 – La MotoGP arriva al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, undicesima tappa del Motomondiale 2026.

L’appuntamento tedesco rappresenta anche il giro di boa della stagione perché dopo la sua disputa mancheranno 11 GP, la metà di quelli in calendario quest’anno.

Per il Sachsenring sarà il 40° GP, avendo già ospitato 12 edizioni del GP Germania Est e 27 del GP Germania. La prima gara fu però disputata 99 anni fa, anche se solo 10 anni dopo prese il nome di Sachsenring.

I dati del GP Germania Sachsenring della Brembo

Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, il Sachsenring da 3,671 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 3 pur avendo solo 6 frenate al giro per complessivi 19 secondi e mezzo. Tre delle frenate sono della categoria High, una Medium e 2 Light.

La curva più dura del Sachsenring

La curva più dura del Sachsenring per l’impianto frenante è la prima dopo il traguardo: le MotoGP passano da 297 km/h a 70 km/h in 5,4 secondi – uno degli intervalli più lunghi della stagione – in cui percorrono 240 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 5,2 kg. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo tocca gli 11,2 bar e la temperatura dei dischi in carbonio raggiunge i 670 °C.

Il giardino di Marc Gp Germania Sachsenring

Con 12 vittorie, Marc Marquez è il pilota più titolato al Sachsenring. L’anno scorso ha staccato Giacomo Agostini, rimasto a 11 successi: 5 nella 350 e 6 nella 500. La leggenda italiana è stata sfortunata perché nelle sue ultime 5 stagioni iridate, dal 1973 al 1977, il Sachsenring non venne più utilizzato. Marquez invece ha corso al Sachsenring 15 GP dal 2008 al 2025, salendo 13 volte sul podio: l’ha mancato solo nel 2008 e 2009 in 125 quando concluse rispettivamente 9° e 16°, anche se già allora utilizzava le pinze Brembo.

In Germania la prima Gp Germania Sachsenring

Le moto dotate di componenti frenanti Brembo hanno vinto 624 GP della classe regina: 185 nella classe 500 e 439 in MotoGP. Il primo successo avvenne nel GP Germania Ovest 1978, sulla Nordschleife, quasi 500 km ad ovest del Sachsenring. A trionfare fu Virginio Ferrari sulla Suzuki del team Gallina nella classe 500: la sua RG 500 disponeva di pinze Brembo a 2 pistoni da 38 mm, di una pompa assiale Brembo e di 2 dischi anteriori, anch’essi Brembo, in ghisa da 280 mm.