MotoGP | GP Germania: livrea speciale per i 30 anni del Gresini Racing

Il Gresini Racing ha scelto un modo particolarmente simbolico per celebrare le sue 30 stagioni nel Motomondiale, riportando in pista un elemento profondamente legato alla propria identità proprio nel fine settimana del Sachsenring.

Il team faentino del compianto Fausto Gresini ha infatti realizzato una livrea commemorativa ispirata a una delle immagini più rappresentative della sua storia: quella che accompagnò Sete Gibernau al successo sul circuito tedesco nel 2003.

La combinazione di blu e giallo che allora dominava le carene, frutto della collaborazione con gli sponsor spagnoli Movistar e Telefónica, tornerà a vestire la Ducati in un tributo che intreccia memoria e appartenenza. Un modo per ribadire come Gresini abbia sempre saputo lasciare un’impronta riconoscibile, riportando in scena una pagina che continua a definire la sua identità nel Motomondiale.

La scelta non è casuale: il Sachsenring rappresenta uno dei luoghi simbolo della storia della squadra, il palcoscenico dove Gibernau ottenne una delle quattro vittorie di quella stagione straordinaria chiusa alsecondo posto nel mondiale piloti, che contribuì a costruire uno dei capitoli più intensi e memorabili del team.

Rimettere in pista quei colori significa riportare alla luce una livrea che, a suo modo, ha scritto un pezzo di storia della MotoGP e che fu protagonista di numerosi duelli rimasti impressi nella memoria collettiva, soprattutto quelli contro Valentino Rossi.

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