MotoGP | Vinales accusa KTM: “Mi hanno fatto firmare un contratto, poi mi hanno detto che non era valido”

Il rapporto tra Maverick Vinales e KTM sembra essersi definitivamente incrinato. Dopo settimane di indiscrezioni sul suo futuro e sull’ormai certa separazione al termine della stagione 2026, il pilota spagnolo ha raccontato un retroscena destinato a far discutere, accusando apertamente la casa di Mattighofen di aver gestito in modo poco corretto il rinnovo contrattuale.

Alla vigilia del Gran Premio di Germania, il portacolori Tech3 è tornato sulla delicata vicenda che lo vede protagonista, spiegando come i contatti con KTM siano ormai completamente interrotti e raccontando un episodio che, a suo dire, ha segnato definitivamente la rottura tra le parti.

Maverick Vinales: “Mi hanno inviato un contratto, l’ho firmato”

Secondo quanto raccontato da Vinales, tutto sarebbe iniziato dopo il Gran Premio di Catalogna, quando le voci di mercato avevano già iniziato ad accostare Fabio Di Giannantonio alla squadra ufficiale KTM per il 2027. Lo spagnolo ha spiegato di aver chiesto chiarimenti direttamente al management della casa austriaca e di aver ricevuto successivamente un contratto via e-mail durante il weekend del Mugello.

Il pilota, pur non ritenendo l’accordo particolarmente favorevole, avrebbe deciso comunque di firmarlo per continuare a credere nel progetto tecnico.

“Dopo Montmeló, KTM mi ha mandato un contratto. Non era molto buono, ma volevo correre. Credevo davvero negli ingegneri di KTM e, anche se era contro i miei interessi, l’ho firmato. Dopo due settimane mi hanno detto che non era più valido. Dopo di che, cosa puoi aspettarti? Per me non è un comportamento serio. Sono innamorato di questo mondo, ma queste situazioni sono difficili.”

Maverick Vinales: il ritiro è sempre più concreto

Lo spagnolo ha infatti lasciato intendere di essere arrivato a un punto della carriera in cui la motivazione non è più quella di un tempo, arrivando addirittura a mettere in dubbio la prosecuzione della propria esperienza nel Motomondiale.

“Mi sento esausto. Credo di aver dato tutto quello che potevo dare in MotoGP. Forse ci saranno opportunità in altre categorie, forse no, ma in questo momento non sto cercando nulla. Sto soltanto pensando a fare una bella vacanza”.