MotoGP | GP Germania Gara, Marini: “Abbiamo fatto il massimo”
Ottavo posto per Luca Marini nel Gran Premio di Germania corso al Sachsenring
Allo scatto dei 30 giri previsti al Sachsenring, Luca Marini ha mostrato la sua consueta rapidità, recuperando terreno già nei primi metri mentre lui e il compagno di squadra Joan Mir si sono contesi la traiettoria alla prima curva.
Approfittando dell’avvio brillante, il #10 si è lanciato all’inseguimento di Jack Miller e Fabio Quartararo, posizionati appena davanti alla coppia Honda ufficiale. Rimasto per gran parte della corsa a pochi decimi da Miller, Marini è riuscito a superarlo negli ultimi giri e ha tentato di ricucire il gap su Quartararo prima della bandiera a scacchi.
L’ottavo posto finale permette al pesarese di proseguire la sua serie di arrivi a punti e di avvicinarsi a soli otto punti da Alex Marquez nella lotta per la nona posizione del Mondiale.
Dichiarazioni Luca Marini Gara Gp Germania Sachsenring MotoGP 2026
“Abbiamo fatto il massimo possibile; al momento questo è il potenziale che abbiamo, quindi sono soddisfatto di ciò che siamo riusciti a ottenere. Come ad Assen, il team ed io abbiamo lavorato bene per chiudere il weekend in una posizione migliore rispetto a quella di partenza, e ciò che abbiamo imparato dalla Sprint è stato molto utile. In questa prima metà di stagione credo che abbiamo provato tutto: ogni set‑up, ogni componente e ogni dettaglio. Devo ringraziare i miei ragazzi per il loro lavoro. Rimango ottimista sul fatto che nella seconda parte dell’anno riusciremo a trovare qualcosa che ci permetta di fare un passo avanti, perché non dovremmo accontentarci dell’ottavo posto.”
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