MotoGP | GP Germania Gara, Marini: “Abbiamo fatto il massimo”

Allo scatto dei 30 giri previsti al Sachsenring, Luca Marini ha mostrato la sua consueta rapidità, recuperando terreno già nei primi metri mentre lui e il compagno di squadra Joan Mir si sono contesi la traiettoria alla prima curva.

Approfittando dell’avvio brillante, il #10 si è lanciato all’inseguimento di Jack Miller e Fabio Quartararo, posizionati appena davanti alla coppia Honda ufficiale. Rimasto per gran parte della corsa a pochi decimi da Miller, Marini è riuscito a superarlo negli ultimi giri e ha tentato di ricucire il gap su Quartararo prima della bandiera a scacchi.

L’ottavo posto finale permette al pesarese di proseguire la sua serie di arrivi a punti e di avvicinarsi a soli otto punti da Alex Marquez nella lotta per la nona posizione del Mondiale.

Dichiarazioni Luca Marini Gara Gp Germania Sachsenring MotoGP 2026

“Abbiamo fatto il massimo possibile; al momento questo è il potenziale che abbiamo, quindi sono soddisfatto di ciò che siamo riusciti a ottenere. Come ad Assen, il team ed io abbiamo lavorato bene per chiudere il weekend in una posizione migliore rispetto a quella di partenza, e ciò che abbiamo imparato dalla Sprint è stato molto utile. In questa prima metà di stagione credo che abbiamo provato tutto: ogni set‑up, ogni componente e ogni dettaglio. Devo ringraziare i miei ragazzi per il loro lavoro. Rimango ottimista sul fatto che nella seconda parte dell’anno riusciremo a trovare qualcosa che ci permetta di fare un passo avanti, perché non dovremmo accontentarci dell’ottavo posto.”

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