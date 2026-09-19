MotoGP | Gp Austria: Pole di Martin, in prima fila Marquez e Acosta

MotoGP Qualifiche GP Austria Red Bull Ring – Qualifiche combattutissime quelle della classe MotoGP al Red Bull Ring, dove è in programma il Gran Premio d’Austria, 15esimo appuntamento della MotoGP 2026.

La pole position è andata ad uno straordinario Jorge Martin, che in sella all’Aprilia Factory ha fatto segnare il best-lap di 1:27.917. Per l’iridato 2024 della Top Class terza pole in stagione, 23esima in MotoGP, 44esima in carriera, quarta pole al Red Bull Ring.

Alle spalle di “Martinator” ha chiuso Marc Marquez, che in sella alla Ducati Factory si è “fermato” a soli 0.015s dal connazionale. Terzo tempo e piccola delusione per Pedro Acosta, che dopo aver dominato il venerdì sognava la pole in casa della KTM e che invece si è dovuto “accontentare” del terzo posto a soli 0.071s dalla vetta.

Aprirà la seconda fila Marco Bezzecchi che in sella all’Aprilia Factory ha girato in 1:28.166. Con lui il compagno di marca Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) e Alex Marquez (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP), con quest’ultimo scivolato a fine sessione senza conseguenze.

Risorge dalle “ceneri” della Q1 Pecco Bagnaia, che dopo un venerdì a dir poco disastroso chiude settimo a 0.610s dalla vetta. Un buon risultato per il #63 della Ducati che condividerà la terza fila con il connazionale e compagno di marca Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) e con l’iridato 2021 della Top Class Fabio Quartararo (Yamaha Factory).

Quarta fila per Johann Zarco (passato come Bagnaia dalla Q1, ndr) Brad Binder (KTM Factory) e Fermin Aldeguer (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP).

Non ha passato la Q1 Raul Fernandez, che scatterà dalla 13esima casella. In quinta fila con il pilota SuperFile Trackhouse MotoGP Team partiranno Pol Espargarò (Red Bull KTM Tech3) e il nostro Luca Marini (Honda Factory).

Sesta fila per il rookie Diogo Moreira (Honda LCR), per il nostro Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) e per il tester Honda Takaaki Nakagami, che sostituisce Joan Mir.

Settima fila per il nostro Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team), per Alex Rins (Yamaha Factory) e Jack Miller (Yamaha Pramac).

Ultimo tempo e ottava fila solitaria per Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac). Il tre volte iridato della Superbike ha chiuso 22esimo a 1.303s dal miglior tempo della Q1 fatto segnare da Johann Zarco.

Foto: Michelin

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