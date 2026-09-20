Moto2 | Gp Austria Gara: domina Guevara, Lunetta in Top Ten
Seconda vittoria per il pilota del Pramac Racing, a podio Salac e Alonso
Moto2 GP Austria Gara – Izan Guevara su Boscoscuro del Team BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 ha vinto il Gran Premio d’Austria della classe di mezzo, disputata sul circuito del Red Bull Ring.
Per il #28 è la seconda vittoria della stagione dopo quella di Le Mans, una vittoria arrivata con un brivido quando l’anteriore Pirelli della sua moto lo ha “lasciato” per qualche istante nel corso del 17esimo giro, per poi riprendere aderenza facendolo allargare perdendo qualche metro sugli avversari.
Secondo al traguardo Filip Salac su Kalex dell’OnlyFans American Racing Team, che ha preceduto David Alonso (CFMOTO Inde Team).
Quarto sotto alla bandiera a scacchi il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) con il #18 che paga un errore subito dopo lo start che gli ha fatto perdere posizioni preziose.
Ivan Ortolà (QJMOTOR – Campolor – MSI) quinto ha preceduto Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), Daniel Holgado (CFMOTO Inde Team), Barry Baltus (REDS Fantic Racing) e Deniz Oncu (ELF Marc VDS Racing Team). Chiude la Top Ten il rookie del BETA Tools SpeedRS Team, il nostro Luca Lunetta.
A punti anche Daniel Munoz (Italtrans Racing Team), Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), Aron Canet (ELF Marc VDS Racing Team), il nostro Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) e Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team). Gara difficile per Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team) che ha chiuso 23esimo dopo un long lap penalty per track limits.
La classifica iridata vede sempre al comando Gonzalez, con Guevara che però accorcia portandosi a -35.5. Terzo Ortolà a -77.
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moto2 Gara Red Bull Ring - GP Austria - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|35:53.421
|2
|12
|Filip Salac
|Onlyfans American Racing Team
|+1.728
|3
|80
|David Alonso
|Cfmoto Inde Team
|+2.945
|4
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+4.289
|5
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Campolor - Msi
|+4.868
|6
|21
|Alonso Lopez
|Italjet Gresini Moto2
|+12.137
|7
|96
|Daniel Holgado
|Cfmoto Inde Team
|+13.673
|8
|7
|Barry Baltus
|Reds Fantic Racing
|+14.302
|9
|53
|Deniz Oncu
|Elf Marc Vds Racing Team
|+14.865
|10
|32
|Luca Lunetta
|Beta Tools Speedrs Team
|+17.263
|11
|17
|David Munoz
|Italtrans Racing Team
|+17.278
|12
|98
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|+21.628
|13
|44
|Aron Canet
|Elf Marc Vds Racing Team
|+23.439
|14
|14
|Tony Arbolino
|Reds Fantic Racing
|+25.424
|15
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|+26.685
|16
|85
|Xabi Zurutuza
|Klint Racing Team
|+27.783
|17
|64
|Mario Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|+27.982
|18
|72
|Taiyo Furusato
|Idemitsu Honda Team Asia
|+29.507
|19
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|+29.611
|20
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Momoven Idrofoglia Rw Racing Team
|+29.971
|21
|24
|Marcos Ramirez
|Klint Racing Team
|+30.639
|22
|71
|Ayumu Sasaki
|Momoven Idrofoglia Rw Racing Team
|+31.037
|23
|13
|Celestino Vietti
|Beta Tools Speedrs Team
|+40.939
|24
|3
|Sergio Garcia
|Italjet Gresini Moto2
|+80.354
Red Bull Ring - GP Austria - Risultati Gara
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