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Moto2 | Gp Austria Gara: domina Guevara, Lunetta in Top Ten

Seconda vittoria per il pilota del Pramac Racing, a podio Salac e Alonso

di Alessio Brunori20 Settembre, 2026
Moto2 | Gp Austria Gara: domina Guevara, Lunetta in Top TenMoto2 | Gp Austria Gara: domina Guevara, Lunetta in Top Ten

Moto2 GP Austria Gara – Izan Guevara su Boscoscuro del Team BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 ha vinto il Gran Premio d’Austria della classe di mezzo, disputata sul circuito del Red Bull Ring.

Per il #28 è la seconda vittoria della stagione dopo quella di Le Mans, una vittoria arrivata con un brivido quando l’anteriore Pirelli della sua moto lo ha “lasciato” per qualche istante nel corso del 17esimo giro, per poi riprendere aderenza facendolo allargare perdendo qualche metro sugli avversari.

Secondo al traguardo Filip Salac su Kalex dell’OnlyFans American Racing Team, che ha preceduto David Alonso (CFMOTO Inde Team).

Quarto sotto alla bandiera a scacchi il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) con il #18 che paga un errore subito dopo lo start che gli ha fatto perdere posizioni preziose.

Ivan Ortolà (QJMOTOR – Campolor – MSI) quinto ha preceduto Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), Daniel Holgado (CFMOTO Inde Team), Barry Baltus (REDS Fantic Racing) e Deniz Oncu (ELF Marc VDS Racing Team). Chiude la Top Ten il rookie del BETA Tools SpeedRS Team, il nostro Luca Lunetta.

A punti anche Daniel Munoz (Italtrans Racing Team), Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), Aron Canet (ELF Marc VDS Racing Team), il nostro Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) e Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team). Gara difficile per Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team) che ha chiuso 23esimo dopo un long lap penalty per track limits.

La classifica iridata vede sempre al comando Gonzalez, con Guevara che però accorcia portandosi a -35.5. Terzo Ortolà a -77.

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moto2 Gara Red Bull Ring - GP Austria - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 35:53.421
2 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team +1.728
3 80 David Alonso Cfmoto Inde Team +2.945
4 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +4.289
5 4 Ivan Ortola Qjmotor - Campolor - Msi +4.868
6 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 +12.137
7 96 Daniel Holgado Cfmoto Inde Team +13.673
8 7 Barry Baltus Reds Fantic Racing +14.302
9 53 Deniz Oncu Elf Marc Vds Racing Team +14.865
10 32 Luca Lunetta Beta Tools Speedrs Team +17.263
11 17 David Munoz Italtrans Racing Team +17.278
12 98 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo +21.628
13 44 Aron Canet Elf Marc Vds Racing Team +23.439
14 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing +25.424
15 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team +26.685
16 85 Xabi Zurutuza Klint Racing Team +27.783
17 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia +27.982
18 72 Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia +29.507
19 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team +29.611
20 84 Zonta Van Den Goorbergh Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +29.971
21 24 Marcos Ramirez Klint Racing Team +30.639
22 71 Ayumu Sasaki Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +31.037
23 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team +40.939
24 3 Sergio Garcia Italjet Gresini Moto2 +80.354

Red Bull Ring - GP Austria - Risultati Gara

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