MotoGP | Rivoluzione 2027, arrivano due griglie di partenza
Nuovo format weekend: due griglie di partenza, qualifica Sprint dedicata e nuove regole tecniche per uno spettacolo ancora maggiore
Regolamenti MotoGP 2027 – Gli appassionati della MotoGP avranno ancora più motivi per entusiasmarsi nel 2027. Oltre alle nuove moto e ai nuovi regolamenti tecnici, il Campionato introdurrà un fine settimana completamente rinnovato con l’arrivo di una sessione di qualifica dedicata alla Sprint MotoGP, che determinerà una griglia di partenza distinta da quella del Gran Premio in ogni appuntamento.
Il nuovo format punta a offrire uno spettacolo ancora più coinvolgente per i tifosi, aumentando l’importanza di ogni sessione e garantendo al tempo stesso un equilibrio ottimale del tempo in pista per piloti, team e costruttori.
Il nuovo programma del venerdì inizierà con una sessione di Prove Libere 1 da 45 minuti, come avviene attualmente, seguita da una Prova Libera 2 di 30 minuti che prenderà il posto dell’attuale Practice. Questa nuova FP2, più breve, non avrà alcun valore per l’accesso alle sessioni successive. L’attività del venerdì si concluderà quindi con la nuova qualifica Sprint di 15 minuti, aperta a tutti i piloti, che definirà la griglia di partenza della Tissot Sprint del sabato.
Il sabato della MotoGP si aprirà con la FP3, una sessione di prove libere da 20 minuti, prima delle qualifiche del Gran Premio. Tutti i piloti prenderanno parte alla GP Qualifying 1 e i migliori 12 accederanno alla GP Q2. Successivamente andrà in scena la Sprint, che utilizzerà la griglia definita dalla qualifica Sprint disputata il venerdì.
La domenica inizierà con le gare di Moto3 e Moto2. Lo spazio precedentemente destinato al Warm Up della MotoGP verrà spostato prima del Gran Premio, con l’apertura della pit lane per dieci minuti dedicati a più giri di ricognizione, offrendo ai piloti l’opportunità di effettuare un ultimo controllo della moto prima dello spegnimento dei semafori. La gara scatterà poi con la griglia definita dalle sessioni GP Q1 e GP Q2.
MotoGP nel 2027 significherà quindi due griglie diverse, due sfide spettacolari e l’introduzione di un regolamento tecnico completamente nuovo. Prima di tutto questo, però, gli appassionati potranno godersi il finale della stagione 2026, caratterizzata da una delle lotte iridate più combattute di sempre, in attesa di una MotoGP ancora più spettacolare.
Programma Weekend MotoGP 2027
Venerdì
FP1 – 45 minuti
FP2 – 30 minuti
Qualifiche Sprint – 15 minuti
Sabato
FP3 – 20 minutes
Grand Prix Q1 – 15 minuti – tutti i piloti
Grand Prix Q2 – 15 minuti – top 12 dalla Q1
MotoGP Sprint – griglia basata sulle qualifiche Sprint
Domenica
Gara Moto3
Gara Moto2
Gara MotoGP- griglia basata sulle qualifiche del Gran Premio
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