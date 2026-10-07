MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP di Indonesia 2026 a Mandalika

MotoGP Gp Indonesia Mandalika MotoGP 2026 – Non era mai accaduto che due soli punti dividessere due piloti dopo 16 Gran Premi disputati.

Si arriva a Mandalika, teatro del Gran Premio di Indonesia con Jorge Martin in testa alla classifica iridata ma con soli due punti di vantaggio sul connazionale Marc Marquez.

La lotta per il titolo tra il pilota Aprilia e quello Ducati entra quindi in una fase decisiva, con Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) pronto ad approfittare di qualsiasi passo falso. Il Mondiale 2026 arriva nello spettacolare scenario di Lombok e del Pertamina Mandalika International Circuit per un appuntamento che potrebbe cambiare gli equilibri della stagione.

Martin contro Marquez: duello infuocato a Mandalika

Dopo il GP d’Austria, Martin e Aprilia sembravano aver ripreso il controllo della situazione, arrivando in Giappone con 12 punti di vantaggio sul Campione del Mondo Marc Marquez. Tuttavia, il fine settimana di Motegi ha ridotto drasticamente il margine: ora il vantaggio dello spagnolo dell’Aprilia è di appena due lunghezze.

Alla vigilia del Giappone si parlava molto dell’importanza, per Marquez e Ducati, di massimizzare il bottino prima di affrontare una pista tradizionalmente poco favorevole. E il numero 93 ha risposto da Campione: dopo il successo nella Sprint, ha raccolto complessivamente 37 punti a Motegi, rilanciando con forza la propria candidatura al titolo.

Le statistiche, però, non giocano a suo favore in Indonesia. Marquez, infatti, non ha mai visto la bandiera a scacchi della gara domenicale a Mandalika e in due occasioni ha lasciato Lombok a causa di infortuni, compreso l’incidente dello scorso anno che lo vide coinvolto nel tamponamento di Bezzecchi.

Per questo motivo la pressione sembra spostarsi soprattutto su Martin e Aprilia. Il leader iridato conosce bene il tracciato indonesiano: ha vinto qui nel 2024 in sella a una Ducati e un anno prima aveva conquistato il secondo posto. C’è però un’incognita importante, visto che nel 2025 fu costretto a saltare il GP d’Indonesia dopo la frattura della clavicola destra rimediata in Giappone.

Sulla carta, dunque, Mandalika sembra adattarsi meglio a Martin. Ma quando in pista c’è Marc Marquez, ogni pronostico può essere ribaltato. Riuscirà il campione del mondo a sfatare finalmente il tabù indonesiano oppure sarà Martin ad allungare nuovamente in classifica?

Per Bezzecchi non è tutto perduto

Anche se il confronto tra Martin e Marquez monopolizza l’attenzione, Marco Bezzecchi non può essere escluso dalla corsa iridata. L’italiano arriva in Indonesia forte di quattro podi nelle ultime cinque gare domenicali, tutti conclusi al terzo posto.

In Giappone ha perso qualche altro punto dai due rivali principali, ma il ritardo dal compagno di squadra Martin resta inferiore ai 50 punti: precisamente 49. Un margine importante ma non impossibile da recuperare, soprattutto in una stagione che ha già dimostrato quanto velocemente possano cambiare gli scenari. Inoltre, Mandalika è una pista sulla quale il romagnolo si era dimostrato particolarmente competitivo un anno fa.

Gli altri possibili outsider

Tra i piloti da seguire c’è sicuramente Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), dominatore dell’edizione precedente del GP d’Indonesia. Ripetere quel risultato sarà complicato, ma in MotoGP nulla è impossibile.

Gli altri due protagonisti del podio dello scorso anno, Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) e Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), arrivano invece con il desiderio di riscatto dopo un Giappone al di sotto delle aspettative. Acosta ha sofferto per la mancanza di ritmo nella gara lunga, mentre Alex Marquez ha visto la propria corsa compromessa da una doppia Long Lap Penalty culminata con il ritiro.

Occhi puntati inoltre su Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), autore di un impressionante finale di gara a Motegi. Se riuscirà a mantenere quello stesso passo anche in Indonesia, potrà inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

Da non sottovalutare anche Raul Fernandez e Ai Ogura (Trackhouse MotoGP), protagonisti di un acceso confronto in Giappone insieme ad Acosta. Per Ogura, dopo il sesto posto ottenuto davanti al pubblico di casa, Mandalika rappresenta un’altra occasione per confermare i progressi mostrati nella stagione d’esordio.

Weekend di casa per il Pertamina VR46 Racing Team

Weekend particolarmente importante per Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, portacolori del Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Di Giannantonio non chiude una gara domenicale nella top 5 dal quarto posto ottenuto ad Assen e questo lo ha fatto scendere al sesto posto nella classifica generale.

Dopo aver corso in Giappone ancora dolorante in seguito al contatto subito nella Sprint, il romano punta a ritrovare la miglior condizione fisica per tornare a lottare stabilmente per il podio.

Honda Vs Yamaha, sfida giapponese

Nonostante la caduta in Giappone, Diogo Moreira (LCR Honda) ha lasciato Motegi con ottime sensazioni grazie al suo primo podio Sprint in MotoGP. Un risultato conquistato proprio sul circuito di casa Honda che conferma il grande potenziale del brasiliano, già vincitore a Mandalika nelle categorie Moto3 e Moto2.

Anche Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) ha mostrato segnali incoraggianti. Il francese ha ottenuto il massimo dalla Yamaha a Motegi e, considerando il buon rendimento mostrato sulla pista indonesiana nelle ultime stagioni, potrebbe essere uno dei protagonisti del weekend insieme al compagno di squadra Alex Rins.

Anche Johann Zarco punta a invertire la tendenza dopo essere stato spesso preceduto dal compagno Moreira nelle ultime uscite, mentre Brad Binder cerca un ritorno nella top 10 su una pista dove nel 2025 aveva sfiorato il podio.

Tra i possibili outsider figura anche Luca Marini. Il quinto posto ottenuto qui un anno fa rappresentò uno dei suoi migliori risultati stagionali e l’italiano arriva da un incoraggiante decimo posto a Motegi, confermando la sua straordinaria continuità a punti nelle gare domenicali del 2026.

Chi cerca riscatto ancora il riscatto

Pecco Bagnaia continua invece a vivere un momento complicato. Il tre volte iridato arriva da un altro fine settimana anonimo concluso con l’ottavo posto in Giappone e non sale sul podio da ben sette Gran Premi.

Bentornato Aleix

Con Joan Mir ancora assente per problemi di salute e Somkiat Chantra impegnato nel Mondiale Superbike in Portogallo, il Team Honda Factory riabbraccia Aleix Espargarò, pronto a tornare in pista a Mandalika.

Meteo Gp Indonesia Mandalika MotoGP 2026

Al momento le previsioni danno tempo soleggiato per tutto il weekend

Info Gp Indonesia Mandalika MotoGP 2026

Il circuito di Mandalika misura 4.3 chilometri, conta 6 curve a sinistra e 11 a destra. Circuito immerso in spettacolari panorami tropicali! Situato a Lombok, nella provincia di West Nusa Tenggara, il Pertamina Mandalika International Circuit offre un’esperienza indimenticabile per gli appassionati di MotoGP™. Inaugurato nel 2021, il tracciato è lungo 4,3 km e presenta 17 curve, di cui 6 a sinistra e 11 a destra. Il primo evento internazionale ospitato è stato il round indonesiano del WorldSBK nel 2021, seguito dall’arrivo della MotoGP™ a partire dal 2022. Con una capienza di quasi 200.000 spettatori, il circuito si trova in un’area integrata dedicata all’intrattenimento e allo sport, circondata da spiagge e paesaggi naturali mozzafiato. Questa combinazione lo rende una tappa ideale sia per gli amanti del motorsport che per i turisti!

Orari Gp Indonesia Mandalika MotoGP 2026

Venerdì 9 ottobre

Prove Libere 1 Moto3 03:00-03:35

Prove Libere 1 Moto2 03:50-04:30

Prove Libere 1 MotoGP 04:45-05:30

Prove Moto3 07:15-07:50

Prove Moto2 08:05-08:45

Prove MotoGP 09:00-10:00

Sabato 10 ottobre

Prove Libere 2 Moto3 02:40-03:10

Prove Libere 2 Moto2 03:25-03:55

Prove Libere 2 MotoGP 04:10-04:40

Q1 MotoGP 04:50-05:05

Q2 MotoGP 05:15-05:30

Q1 Moto3 06:45-07:00

Q2 Moto3 07:10-07:25

Q1 Moto2 07:40-07:55

Q2 Moto2 08:05-08:20

Sprint Race MotoGP 09:00 (13 giri)

Domenica 11 ottobre

Warm – Up MotoGP: 04:40-04:50

Gara Moto3: 06:00

Gara Moto2: 07:15

Gara MotoGP: 09:00 (27 giri)

Dove vedere il Gp del Indonesia a Mandalika

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre la differita delle gare delle tre classi la domenica (Moto3 ore 11:00, Moto2 ore 12:15 e MotoGP ore 14:00).

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