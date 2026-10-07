MotoGP | GP Indonesia: Aleix Espargarò affiancherà Luca Marini

Dopo aver lasciato il Giappone, il team Honda HRC Castrol si è diretto immediatamente in Indonesia per il 17esimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026.

Ad attendere i piloti c’è il Mandalika International Circuit, un tracciato lungo 4,3 chilometri che mette alla prova fisico e concentrazione grazie a un layout impegnativo e alle condizioni climatiche spesso estreme che caratterizzano il weekend indonesiano.

L’Indonesia rappresenta da sempre una tappa speciale per Honda, sostenuta da milioni di appassionati locali, e negli ultimi anni la RC213V ha dimostrato di poter essere competitiva sul circuito di Lombok.

Per Luca Marini, Mandalika evoca ricordi particolarmente positivi. Proprio qui, nel 2025, il pilota italiano conquistò uno dei suoi migliori risultati da quando veste i colori Honda, chiudendo al quinto posto. Anche nel corso dell’attuale stagione il numero 10 ha mostrato segnali incoraggianti in diversi appuntamenti, tra cui Ungheria e San Marino, elementi che alimentano la fiducia in vista del fine settimana indonesiano.

Come spesso accade a Mandalika, il meteo potrebbe rivelarsi uno dei fattori decisivi. Per questo motivo sarà fondamentale interpretare correttamente le condizioni fin dalle prime sessioni e centrare l’accesso diretto alla Q2 già al termine del venerdì.

Accanto a Marini nel box Honda HRC Castrol ci sarà Aleix Espargaro, chiamato a sostituire Joan Mir, ancora impegnato nel recupero fisico. Lo spagnolo conosce bene la pista indonesiana, ma dovrà rapidamente ritrovare il feeling con la RC213V, visto che l’infortunio subito a inizio stagione gli ha impedito di accumulare chilometri preziosi nel corso del campionato. L’obiettivo principale sarà quello di raccogliere informazioni utili e ritrovare il ritmo gara prima di tornare a concentrarsi sul lavoro di sviluppo della moto.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Indonesia Mandalika Motegi MotoGP 2026

“Non vedo l’ora di scendere in pista perché Mandalika è un tracciato che apprezzo particolarmente e negli ultimi due anni ci ha regalato risultati positivi. Sarà importante lavorare bene ed evitare alcuni errori commessi a Motegi. Io e la squadra abbiamo dimostrato più volte di saper crescere nel corso del weekend, quindi sono fiducioso che, partendo forte fin dal venerdì, potremo ottenere un buon risultato. Inoltre l’Indonesia è un Paese speciale per un pilota Honda, grazie al grande affetto dei tifosi.”

Dichiarazioni Aleix Espargarò Preview GP Indonesia Mandalika Motegi MotoGP 2026

“È sempre un onore correre con il team ufficiale Honda e voglio ringraziare la squadra per la fiducia che mi sta accordando mentre Joan e Taka stanno recuperando. Dopo l’incidente e l’infortunio di inizio anno non ho potuto trascorrere tutto il tempo che avrei voluto in sella alla RC213V. Arriviamo a Mandalika con aspettative realistiche: ho percorso pochi giri e questa è una pista molto impegnativa dal punto di vista fisico, soprattutto considerando il clima. Cercheremo di capire come poter aiutare al meglio il team e Honda durante il weekend.”

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