MotoGP | GP Aragon Sprint Race, Bezzecchi: “Ho sbagliato alla prima curva”

Marco Bezzecchi dopo la pole position con tanto di record della pista, ha chiuso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio di Aragon, 13esimo appuntamento della MotoGP 2026 corso al Motorland.

Partito con gomma soft al posteriore avrebbe dovuto sfruttare la partenza dalla prima casella, ma si è fatto sorprendere alla prima curva da Marc Marquez, che poi con gomma media ha preso il comando senza più lasciarlo sino alla bandiera a scacchi.

Un risultato comunque positivo per il pilota dell’Aprilia che ha guadagnato qualche punticino in classifica sul leader della classifica iridata Jorge Martin, oggi quinto. Fisicamente a dare più fastidio è il ginocchio rispetto alla spalla e questo sarà un punto interrogativo per la gara “lunga” della domenica. Ecco cosa ha detto il “Bez” ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Aragon Motorland MotoGP 2026

“Purtroppo ho frenato presto, ho fatto un errore e Marc (Marquez) è sempre pronto a cogliere l’attimo. È stato bravo, mi ha mandato largo ed è passato anche Alex (Marquez) che aveva la media e nei primi giri aveva una buona accelerazione. Quando il grip è calato è stata una sopravvivenza, comunque sono contento. Mi sentivo bene con la soft, ho fatto il passo che pensavo sarei riuscito a fare, poi ho scaldato troppo la gomma. Io per come mi sentivo ero convinto della soft, non so se con la media sarei stato così veloce fin da subito. Ho sofferto con il ginocchio, la spalla non va male e domani spero di fare una partenza migliore per giocarmela di più.”

La Sprint di Aragon ha confermato una tendenza ormai chiara nel percorso di Bezzecchi: quando riesce a partire davanti, il potenziale per restare nel gruppo di testa c’è, ma la gestione delle prime fasi rimane un punto delicato. Il Motorland, con le sue frenate violente e i cambi di direzione che stressano molto l’anteriore, ha messo in evidenza quanto ogni minima imprecisione possa costare caro. L’episodio alla prima curva ne è la dimostrazione: un attimo di esitazione, una frenata anticipata, e Marquez, che vive di questi momenti, ha colto l’occasione senza pensarci due volte.

Bezzecchi però non ha perso lucidità. Ha ricostruito la sua gara con intelligenza, sapendo che la soft gli avrebbe dato velocità immediata ma anche un calo più brusco. Il fatto che sia riuscito comunque a mantenere un ritmo competitivo fino alla fine racconta di una gestione matura, soprattutto considerando le condizioni fisiche non perfette. Il ginocchio continua a limitarlo nei cambi di direzione più aggressivi, e su una pista come Aragon questo diventa un fattore determinante.

Il terzo posto, in questo contesto, vale più di quanto dica la classifica. Non solo perché gli permette di recuperare punti su Martin, ma perché arriva in un weekend dove la pressione era alta dopo la pole e il record della pista. Bezzecchi aveva bisogno di confermare che quel giro mostruoso del sabato non fosse un episodio isolato, e la Sprint lo ha fatto vedere: la velocità c’è, la RS‑GP26 risponde, e la fiducia sta tornando.

Foto: Michelin

3.6/5 - (16 votes)